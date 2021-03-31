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日本疫情擴大　東京大阪東北沖繩新增病例爆量

中央社

2021-03-31 19:00:29

▲日本全面解除中央級緊急事態宣言一週，但各地的新型冠狀病毒新增確診例卻攀升，東京都每週平均新增病例數、大阪府一週新增病例數，已超過去年夏天第2波疫情高峰。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本解除緊急狀態後，新冠肺炎又再次開始傳播，形成「第4波」感染。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京31日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情已現「第4波」跡象，包括東京都、大阪府、東北地方及沖繩縣等地，單日新增病例都爆量，其中大阪府政府已決議籲請中央政府協助。

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日本放送協會（NHK）報導，大阪府知事吉村洋文今天說，大阪府今天新增599例確診病例，繼今年1月23日以來再度出現單日新增逾500例的情況，也是疫情爆發以來單日第5多的數字。

大阪府單日新增確診病例數已連續兩天超越東京都，至今累計病例數5萬2201例。

大阪府政府今天舉行防疫對策本部會議，面對轄內疫情再度擴大，決議籲請中央政府讓大阪府適用「防止蔓延等重點措施」，在不發布「緊急事態宣言」的情況下，也能讓大阪府政府採取集中防疫對策。

大阪府是日本全境47個都道府縣中，第一個決議籲請中央政府採取「防止蔓延等重點措施」的地方政府。

鄰近大阪府的兵庫縣今天新增211例確診病例，是今年1月28日以來單日再度逾200例，疫情明顯增溫。

東京都今天新增414例確診病例，截至今天為止7天平均每天新增360.7例，是前一週平均的116.5%，也是連續19天較前一週增加，整體疫情持續呈現升溫趨勢。

東京都至今累計病例數12萬986例，重症患者較昨天增加6人，總數45人。

位於東北地方宮城縣的仙台市，今天新增123例確診病例，創單地次高紀錄，僅次於本月24日的131例。

同樣位於東北地方的青森縣今天新增81例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄，且還發生兩起群聚感染。

遠在日本最南端的沖繩縣，今天新增111例確診病例，是繼今年1月27日以來再度出現單日逾百例，至今累計病例數9482例。

沖繩時報報導，根據統計，最近一週每10萬人新增病例數，宮城縣以41.39人居冠、沖繩縣以35.37人次之、大阪府以21.92排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100331

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