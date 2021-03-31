日本疫情擴大　東京大阪東北沖繩新增病例爆量

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大阪府單日新增確診病例數已連續兩天超越東京都，至今累計病例數5萬2201例。
大阪府政府今天舉行防疫對策本部會議，面對轄內疫情再度擴大，決議籲請中央政府讓大阪府適用「防止蔓延等重點措施」，在不發布「緊急事態宣言」的情況下，也能讓大阪府政府採取集中防疫對策。
大阪府是日本全境47個都道府縣中，第一個決議籲請中央政府採取「防止蔓延等重點措施」的地方政府。
鄰近大阪府的兵庫縣今天新增211例確診病例，是今年1月28日以來單日再度逾200例，疫情明顯增溫。
東京都今天新增414例確診病例，截至今天為止7天平均每天新增360.7例，是前一週平均的116.5%，也是連續19天較前一週增加，整體疫情持續呈現升溫趨勢。
東京都至今累計病例數12萬986例，重症患者較昨天增加6人，總數45人。
位於東北地方宮城縣的仙台市，今天新增123例確診病例，創單地次高紀錄，僅次於本月24日的131例。
同樣位於東北地方的青森縣今天新增81例確診病例，創疫情爆發以來新高紀錄，且還發生兩起群聚感染。
遠在日本最南端的沖繩縣，今天新增111例確診病例，是繼今年1月27日以來再度出現單日逾百例，至今累計病例數9482例。
沖繩時報報導，根據統計，最近一週每10萬人新增病例數，宮城縣以41.39人居冠、沖繩縣以35.37人次之、大阪府以21.92排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100331