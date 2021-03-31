帛琉完換關島泡泡？關島：盼兩週內與觀光局對談
記者劉雅文/台北報導
2021-03-31 17:13:07｜2021-03-31 17:13:33
台帛友好促成的旅遊泡泡，首發團將在明（1）天出發，各界也在持續敲碗其他出國機會，先前呼聲很高的關島，目前也正如火如荼的準備中，關島觀光局台灣辦事處代表嚴樹芬表示，目前已經發函觀光局，正積極希望促成關島泡泡成行。
嚴樹芬提到，目前關島預計在5/1之前達到50%的疫苗接種覆蓋率，甚至在7/21前完成80%的人民新冠疫苗接種，目前積極拓展與台灣的旅遊泡泡成行，相關單位已經發函觀光局，希望最快在1到2週內展開對談。
後續也希望透過觀光局等單位，來向指揮中心提出相關的旅遊泡泡申請，並由指揮中心來做風險評估、判定，希望關島可以成為台灣第二個開放旅遊泡泡的地方。
另外針對當地旅遊狀況，嚴樹芬提到，關島有1萬多的房間，過去也是傾向於5天4夜的行程，團費方面則是大約2到3萬，不過一但旅遊泡泡成行後，是否會跟帛琉泡泡一樣，面臨當地業者坐地起價的問題，後續還得持續關注。
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