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影／香港夾娃娃機成癮者的自白！向老外介紹靠這招

四方報/綜合報導

2021-03-31 17:28:30

夾娃娃機
▲（圖／翻攝自影片）
在地狹人稠的香港，室內娛樂設施十分流行，其中又以夾娃娃機會潮流大宗，就像台灣、日本和韓國對夾娃娃機的著迷，香港人同樣瘋夾娃娃機，而且還錄製成英文影片，並訪談夾娃娃機經驗超過20年的資深玩家，讓對這文化不了解的外國人都能一窺這有趣的遊戲。

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影片中的香港人Francis表示夾娃娃機的資深玩家能用遠低於娃娃的成本得到娃娃，但想要成為資深玩家，需要有大量耐心和「學費」，夾娃娃的秘訣全在「耐心」和「控制夾娃娃機器落下的角度」。

資深玩家Adwin Ho已有20多年夾娃娃的經驗，他坦承當初會迷上夾娃娃機，是因為經常去台灣和日本旅行，都會看到一堆夾娃娃機。「我夾5次通常會夾到娃娃，所以是20-25%的機率。」

Adwin表示他相當熱衷夾娃娃，對他來說，夾娃娃不是為了「娃娃」本身，而是一種長期的娛樂和技巧掌控，從這遊戲中他找到相當大的成就感。在節目中，他也親身示範夾娃娃，果然幾次後就夾到主持人指定的皮卡丘，讓人佩服資深玩家功力。如果有外國朋友對夾娃娃機文化感到好奇，這支影片帶人三分鐘了解風靡亞洲的次世代潮流。

 

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