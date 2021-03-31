帛琉總統到高雄參觀水產、遊艇 陳其邁想締結姊妹市
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-31 17:30:35｜2021-03-31 17:32:13
帛琉總統惠恕仁來台訪問，今（31）日特地南下高雄，上午先是到永安一處養殖試驗場參訪，中午在高雄市長陳其邁的邀請下到漢來大飯店共進午餐，下午則到小港、屏東參觀遊艇產業，陳其邁說，席間有與惠恕仁總統表達高雄與柯羅州締結為姊妹市的意願，惠恕仁則說會全力促成，並邀請陳其邁到帛琉新的潛點潛水。
帛琉總統惠恕仁到永安參訪養殖試驗場時表示，帛琉是一個非常漂亮的觀光景點，旅客到帛琉也希望可以享受到當地的海鮮，但若要讓這些海鮮能夠永續發展，就必須要有新的科技，所以特地來看台灣新的科技，也希望雙方締結關係，讓台灣的這些高科技也能夠導引到帛琉去，共求漁業的永續發展。
帛琉總統來訪，高雄市長陳其邁也盡地主之誼，宴請帛琉總統惠恕仁賢伉儷及參訪貴賓用餐，外交部長吳釗燮、立委趙天麟等人也在場陪同；愛潛水的陳其邁笑說，去過帛琉超過30次，和帛琉其實「很熟」，帛琉總統惠恕仁也是一個很厲害的潛水高手，兩人聊了很多潛水的事情，而惠恕仁也邀請自己到帛琉去玩，並介紹了幾個新的潛點，說如果有去帛琉，他會親自帶自己到處走走。
陳其邁表示，過去擔任行政院副院長時就是負責防疫，所以也給了一點建議，台帛雙方在防疫方面可以的合作交流，席間也和總統惠恕仁表達跟柯羅州締結為姊妹市的意願，惠恕仁受訪時也說，非常樂於推動雙方的關係更進一步，希望能很快看到高雄和帛琉的直飛班機，可以和陳市長一起去潛水。