曾發誓「拒跟小孩演戲」 Ella《聽見歌再唱》破功
娛樂中心/綜合報導
2021-04-05 20:00:00
由馬志翔、Ella（陳嘉樺）主演的電影《聽見歌再唱》是根據真人真事「台灣原聲童聲合唱團」指揮馬彼得校長故事啟發而來，教唱一群五音不全小朋友的勵志故事。Ella曾經有跟狗和小孩一起拍戲的痛苦經驗，因此向老公發誓，不再跟小孩和狗拍戲，沒想到她被電影《聽見歌再唱》劇本感動後答應接拍，直到拍攝前置作業才驚覺要跟一群小學生演戲，完全忘了當初的誓言。
《聽見歌再唱》是根據馬彼得年輕時的經歷為靈感，虛構出擔任體育老師、不懂五線譜的馬志翔「方雅各」，與由Ella飾演的流浪音樂教師黃韻芬，將一群缺乏自信、五音不全的山區部落孩童，帶上舞台成為世界一流合唱團的故事。
除了男女主角外，片中20多位兒童合唱團成員，是製片團隊在拍攝現場高雄巿桃源區附近部落甄選而來。拍攝前一個月，導演楊智麟帶著馬志翔與Ella和小朋友培養默契。拍攝期間小朋友偶爾吵吵鬧鬧，當馬志翔一聲令下「注意」，全場小朋友瞬間安靜下來，Ella也會幫忙導演指導小朋友鏡頭位置和走位，2人一搭一唱幫導演解決不少小朋友表演的問題。
Ella近期發起「拍手歌接力」活動，包括小嫻、阿KEN、王彩樺、光良都錄製影片響應。〈拍手歌〉是布農族詩歌，導演楊智麟當初聽了此曲後被感動，先是拍成紀錄片《唱歌吧！》並參加2010年金穗獎獲最佳影片獎，電影監製陳鴻元是時任評審之一也被感動，大力推薦其他評審此作品，讓同為評審的資深製片廖慶松説：「你那麼喜歡《唱歌吧！》，應該把它拍成電影！」《聽見歌再唱》才因此誕生。該片4月9日口碑獻映，4月16日全台上映。（編輯：張雅雯）