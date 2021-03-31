從欠債百萬到營收破億！日本主婦靠一碗拉麵翻轉人生

面對平淡無奇的生活，你會選擇怎麼做呢？一名日本的家庭主婦不甘於平淡無奇的生活，某天看了拉麵店職人的電視節目就毅然決定放棄平穩的生活， 說服丈夫跟她一起遷居到東京學做拉麵，最後克服重重關卡成為座擁7間連鎖拉麵店的社長，十分勵志。





我是廣告 請繼續往下閱讀

來自日本九州新潟的高橋與丈夫、三個小孩一起住在舒適的公寓中，過著再溫馨不過的生活。不過，不肯安於現狀的高橋卻一直對平穩的生活感到不滿，某天看了介紹拉麵店職人的節目後受到鼓舞，夢想搬到東京學做拉麵。丈夫聽到後毅然辭去穩定的工作，決定支持老婆的夢想。





不過，高橋的創業之路也走的跌跌撞撞。經過一番苦心學習後，夫妻倆在東京開了第一間拉麵店，生意卻淒慘無比，每月淨賺只有8萬日元（約新台幣兩萬元），甚至拮据得連店內的筷子和食材都差點買不起。





▲日本主婦高橋克服重重關卡成為座擁7間連鎖拉麵店的社長。（圖／翻攝自節目畫面）

不服輸的高橋決定重新研究拉麵口味，在試吃了近3000多道拉麵後終於製做出自己心中的「完美拉麵」，並向別人借了千萬日圓重整旗鼓在歌舞伎町重新開店，然生意卻仍不見起色。後來，一個介紹家庭主婦晉身職場婦女的節目找上高橋，為她介紹了拉麵店、更找來多位藝人試吃，讓她的店瞬間爆紅，人潮不斷，更有不少媒體爭相報導。





憑著美味拉麵和媒體曝光，高橋的拉麵店「焼きあご塩らー麺 たかはし」月收入一度衝破1600萬日元（約新台幣400萬元），每年銷售額更高達7億日圓（約新台幣1億8千萬元），並拓展7間分店。經過一波三折，高橋的拉麵夢想也終於實踐。



