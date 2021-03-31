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台辦拿鳳梨蟲害照批政治操作　蘇揆質疑為何不提科學證據

記者劉育辰／綜合報導

2021-03-31 17:58:10｜2021-03-31 18:06:28

蘇貞昌
▲國台辦31日拿出鳳梨蟲害照，批評台灣拿鳳梨進行政治操作，行政院院長蘇貞昌則質疑，為何中國在這麼久之後才拿出一張照片，而非科學證據當佐證。（圖／記者劉育辰攝，2021.03.30）
國台辦今（31）日在會議上公開展示一張台灣鳳梨帶有蟲害的照片，痛批台灣在過去一個月對鳳梨的議題「都是政治操作」。對此，蘇貞昌則質疑，為何中國過了這麼久才拿出一張照片，而非科學證據佐證？更直言，若中國對台灣農產品有什麼指教都不要客氣，提出相關科學證據，台灣都會依據關貿易應有的規範、做法來處理，也希望雙方能在互利、互惠的原則上往來。

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對於國台辦拿出鳳梨蟲害照，指稱台灣政府過去一個月對鳳梨的議題都是政治操作的說法，蘇貞昌指出，中國好像上次也把美國過去黑人農場的照片搞成現在的照片，光一張照片並不足為憑。台灣的鳳梨品質優良，銷世界10幾個國家，包括檢查最嚴格的日本，從沒有問題。「為什麼只有中國的出現這個問題？」而且這麼久才拿出一張照片，而不是科學證據。

蘇貞昌表示，台灣很謙卑、產品也都願意接受檢驗，但縱算有任何瑕疵，依國際貿易慣例，也都只有該件銷毀，或是用像薰蒸的方法處理，而不是全面地停止往來；中國這樣處理方法不但突兀，還是突襲。所以還是希望中國如果對於台灣的農產品有什麼指教，都不要客氣給台灣相關的科學證據，政府會依據相關貿易應該有的規範、作法來處理，也希望能夠在互利、互惠的原則上往來。

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