綠營民調：民進黨政黨支持度居首、超越民眾黨

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不過，今年3月，綠營民調出現變化，20至29歲民眾的支持度，由民進黨28.3%居冠，接續為時代力量16.1%%、民眾黨12.9%、國民黨9.2%；而30至39歲的支持度，最高為民進黨的29.1%，然後是民眾黨的14.9%、時代力量10.5%、國民黨9.4%。
據轉述，在民調報告後，桃園市長鄭文燦以個人執政經驗發表見解，認為生育津貼是能讓選民認同的有效政策，其中生的補助還好，養比較重要，育兒津貼補助讓民眾有感。
總統蔡英文也在總結時說，報告中的民調顯示，人民對於民主、自由認同度跟信心是非常高的。蔡更呼應鄭文燦說法，指「國家跟你一起養」這個政策在年輕父母心裡是有效的政策，因為確實在相當程度上降低負擔，也希望他們的育嬰跟托兒的負擔持續降低，雖然民進黨不能夠做到百分之百國家照顧，但這已經是有感的負擔減輕，這是民進黨長期要做下去的。
蔡英文也說，如果經濟持續穩定成長，而且國家的負債比例維持在可以接受的水準，增加福利津貼的空間，應該是還可以再增加，在這種情況下，也會持續檢討，是不是減輕年輕人成家還有育兒的負擔，讓年輕人沒有後顧之憂，願意結婚、願意生養，這是民進黨在社會政策上非常重要的一件事情。一旦把這個部分的負擔減少，在房價和租屋政策上，能夠有效地抑制住屋成本上漲的話，可以進一步減輕年輕人的負擔。
蔡英文更說，剛剛看到好幾個年紀、世代的情況，確實在不同的世代裡面，成長的過程中，歷經很多不同的世界、經濟的情勢，年輕人在這個世代裡面是有機會的，但成長的挑戰也更大。所以在一個有機會，但是成長的挑戰更大的情況下，國家對他們社會安全網的建構和福利照顧確實是非常重要的事情，也是民進黨自2016年執政以來非常重要的執政政策。