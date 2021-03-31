帛琉旅遊景點有限制？惠恕仁：不實訊息

我是廣告 請繼續往下閱讀
惠恕仁表示，要藉這個機會澄清一下，好像有一些溝通上的問題，媒體似乎有些不實的謠言，好像這些旅客到帛琉是有限制的，他們不能去造訪一些平常可以造訪的地方，其實帛琉依照指揮中心的要求都必須團進團出，只要依照這些規定都沒有問題，也打了電話到和柯羅州的州長來溝通過，他也保證，台灣旅客到帛琉可以造訪任何疫情爆發之前就能去的地方，是沒有限制的。
惠恕仁也再次強調：「可能有溝通上的問題，我們都是秉持希望保持大家的安全的方式來旅行，當時是說能不能給我們一個清單，就是台灣的旅客到那邊可以去哪些地方，那也給了一個推薦清單，但並不是說台灣旅客到帛琉只限制在這些地方，其實到處都可以去，所以我非常希望台灣旅客到那邊不要有顧慮，非常希望台灣旅客到帛琉來旅行，回來可以和其他台灣人說，他們玩的有多開心」。
而被問到參觀完遊艇廠會不會也想買一艘，惠恕仁則笑說，政府給我的薪水可能沒辦法付的起，但我還是非常喜歡的，今日來看這些遊艇，本來是想看有沒有什麼樣的投資機會，可以讓帛琉的民眾可以到達更偏遠一點的島嶼，現在看到這些遊艇其實非常的高端、奢華，不太適合每日這樣供給使用，但也看到很多新的機會，希望之後能發展不一樣可能性；據悉，今日惠恕仁參觀的遊艇是東哥遊艇公司即將銷往美國佛羅里達州的OA35R01遊艇，4層樓高、有5間原木套房，spa、健身房一應具全，市價高達美金1,800萬，新台幣逾5億元。