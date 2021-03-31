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帛琉旅遊景點有限制？惠恕仁：不實訊息

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-31 18:33:43

帛琉總統惠恕仁
▲帛琉總統惠恕仁賢伉儷下午到高雄東哥遊艇公司參觀。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.31）
因為新冠肺炎疫情，已許久未出國的國人期盼的旅遊泡泡終於成行，帛琉旅遊泡泡將於4月1日首發團，卻傳出除了首發團以外，後續報名的狀況都不好，民眾認為除了團進團出的因素外，帛琉只有開放幾個景點可以旅遊，導致目前國人到帛琉的意願不高，帛琉總統惠恕仁今（31）日下午受訪時強調，現在有些不實的訊息，肺炎以前開放的景點，現在也不會有限制。

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帛琉總統惠恕仁來台訪問，今日特地南下高雄，下午陸續到高雄東哥遊艇公司、嘉鴻遊艇公司和屏東的罡旻遊艇公司參訪，並了解台灣的遊艇產業，帛琉總統惠恕仁下午受訪時被問到台帛旅遊泡泡民眾意願似乎不高，是不是因為一開始在景點的開放上有一些限制跟考量，只有開放幾個景點，惠恕仁則說：「我要鄭重澄清，絕對沒有限制」。

惠恕仁表示，要藉這個機會澄清一下，好像有一些溝通上的問題，媒體似乎有些不實的謠言，好像這些旅客到帛琉是有限制的，他們不能去造訪一些平常可以造訪的地方，其實帛琉依照指揮中心的要求都必須團進團出，只要依照這些規定都沒有問題，也打了電話到和柯羅州的州長來溝通過，他也保證，台灣旅客到帛琉可以造訪任何疫情爆發之前就能去的地方，是沒有限制的。

▲帛琉總統惠恕仁參觀的遊艇是東哥遊艇公司即將銷往美國佛羅里達州的OA35R01遊艇，市價高達美金1,800萬，逾新台幣5億元。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.31）
▲帛琉總統惠恕仁參觀的遊艇是東哥遊艇公司即將銷往美國佛羅里達州的OA35R01遊艇，市價高達美金1,800萬，逾新台幣5億元。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.31）
惠恕仁也再次強調：「可能有溝通上的問題，我們都是秉持希望保持大家的安全的方式來旅行，當時是說能不能給我們一個清單，就是台灣的旅客到那邊可以去哪些地方，那也給了一個推薦清單，但並不是說台灣旅客到帛琉只限制在這些地方，其實到處都可以去，所以我非常希望台灣旅客到那邊不要有顧慮，非常希望台灣旅客到帛琉來旅行，回來可以和其他台灣人說，他們玩的有多開心」。

而被問到參觀完遊艇廠會不會也想買一艘，惠恕仁則笑說，政府給我的薪水可能沒辦法付的起，但我還是非常喜歡的，今日來看這些遊艇，本來是想看有沒有什麼樣的投資機會，可以讓帛琉的民眾可以到達更偏遠一點的島嶼，現在看到這些遊艇其實非常的高端、奢華，不太適合每日這樣供給使用，但也看到很多新的機會，希望之後能發展不一樣可能性；據悉，今日惠恕仁參觀的遊艇是東哥遊艇公司即將銷往美國佛羅里達州的OA35R01遊艇4層樓高、有5間原木套房，spa、健身房一應具全，市價高達美金1,800萬，新台幣逾5億元

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