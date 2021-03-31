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遭北檢起訴加重誹謗！彭文正出聲：這是一件好事

記者張志康/綜合報導

2021-03-31 18:44:48｜2021-03-31 19:23:55

▲彭文正透露將在法庭上提示證據。（圖／記者吳承翰攝）
▲彭文正今遭北檢起訴，他發布影片表示，這是件好事。（圖／記者吳承翰攝）
總統蔡英文的論文爭議案自2019年總統大選期間延燒至今，台北地檢署今（31）日依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，同案的台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆兩人則因罪嫌不足不起訴。對此，彭文正發布影片表示：「這是一件好事。」

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彭文正表示，對這件事情，他的看法是：「謝皇上隆恩。」他認為，因為黃偉檢察官放過了賀德芬及林環牆兩人，這個案子就會變成10個案子。他認為，今天如果這個案子繼續停留在台北地檢署，因為偵查不公開，就有可能黑箱作業，最後簽結不起訴。一旦他遭起訴，案子就進到台北地方法院，三審定讞前，就給了他4、5年的機會，讓他有機會在蔡英文下台後，摒除司法的干預、把證據攤在陽光下。他認為，由於每一次庭訊都是公開審判，可以讓社會大眾聚焦了解這件事情的是非黑白曲直，這當然是一件好事。

另外，他認為，由於檢察官不起訴賀林二人，因此可以針對蔡英文誣告部分提出反告，再針對妨害名譽加重誹謗部分提出反告，如此一來，1個案子就變成了4個案子，若各自加告民事，就成了8個案子。再加上他自己，就衍生出了10個案子。如此一來，可以讓這個世界上關心「論文門」、繼續追究「論文門」真相的人，可以有更多話題、凝聚更多向心力。

彭文正也表示，很多人擔心他，若真的輸了官司該如何？他表示，「若國內、國外全都輸了、我去坐牢，我更是感謝。」他引述聖經：「為義受逼迫的人有福了，天國是他們的。我因為一個司法不公，換來了天國的鑰匙，我怎能不感謝主呢？我怎能不感謝這些逼迫我的人呢？」

 

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