遭北檢起訴加重誹謗！彭文正出聲：這是一件好事

的論文爭議案自2019年總統大選期間延燒至今，台北地檢署今（31）日依妨礙名譽起訴資深媒體人彭文正，同案的台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆兩人則因罪嫌不足不起訴。對此，彭文正發布影片表示：「這是一件好事。」

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彭文正表示，對這件事情，他的看法是：「

」他認為，因為黃偉檢察官放過了賀德芬及林環牆兩人，這個案子就會變成10個案子。他認為，