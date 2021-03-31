連12年金控獲利王！富邦金將加發股利　今年底合併日盛金

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此外，富邦金總資產及淨值2020年年底雙雙創下歷史新高，總資產達9兆2445億元，較2019年成長8.2%；淨值達7629億元，較2019年成長25.5%。資產報酬率（ROA）為1.02%，股東權益報酬率（ROE）為13.17%。
展望2021年，富邦金指出，受惠3大利多內外助攻，樂觀看待營運表現。利多一，看好台灣及全球經濟發展。由於疫情對全球經濟衝擊減緩，國際性需求有望明顯復甦，加上科技業持續擴大在台產能，出口維持樂觀表現，今年台灣經濟成長挑戰4%以上，金融業可望受惠就業市場穩定、股市活絡，民間消費意願回升出現業務成長。
利多二，利率走揚對人壽及銀行經常性收益轉好。富邦金分析，未來景氣回溫與其帶來的通膨預期，為推升利率走高的潛在因素，對人壽投資經常性收益率及銀行利差均將有利於提升。富邦人壽現金及約當部位目前達高點，將可伺機配置以提升收益。同時，美元走勢趨穩下，避險成本可望進一步下降。對銀行而言，兩岸三地銀行網絡均可受惠國際利率上揚走勢，同時執行資產配置調整。
利多三，即富邦金公開收購日盛金控，不但創下國內首樁「金金併」的里程碑，也是首家適用金管會非合意併購資本計提優惠的金控業者，不但有助金控子公司市場地位大躍進，同時將開展金控獲利新動能。韓蔚廷表示富邦金合併日盛金之後，證券、銀行業務的經濟規模與市場地位都將顯著提升，可均衡金控多元業務發展與收益來源。證券業務方面，富邦證券經紀業務將大幅躍進，可深化財富管理業務經營；台北富邦銀行分行數將躍居民營銀行第一大，有助於均衡區域發展，進一步提供客戶一步到位的金融服務。整體而言，擴大客群可望帶動證券經紀、融資、複委託業務，銀行中小企業及財管業務獲利成長，進而開展獲利新動能。
至於收購日盛金的53.84%股權已交割，富邦金是否會再收購剩餘的股權？韓蔚廷說，本來富邦金向金管會提出的申請就是收購日盛金百分之百股權，資金規畫也是基於這樣的安排，對於日盛金未參與應賣的股東，他強調會依法規定規定以同樣每股13元的收購價，但因現在日盛金董事會建議去年股利發放有現金股利及股票股利，因此會調整除權息的影響，讓收購前後一致，多也不能多，少也會有爭議。
在富邦金與日盛金合併綜效部分，韓蔚廷表示由於是非合意併購，只能掌握公開資訊，未來進行實地查核後才能確定實際綜效，但大致上效益可分3大部分，包括資本效率、成本優化及營收面的提升，預期年底前完成合併，富邦金為存續公司，明年就可以看到資本效率的提升。不過，在子公司進一步整併前，富邦金旗下會同時有兩個銀行品牌，兩個證券品牌，直到子公司合併後，才會變成一個，即台北富邦銀行及富邦證券。
此外，由於過去富邦金最高曾配發3元現金股息，對於今年股利政策，韓蔚廷強調富邦金股利政策一致，會反映獲利成長，實際發放應會比過去幾年多，且考慮部分採股票股利發放，即便股票股利會稀釋每股盈餘，但由於經營績效良好，過去發現現金股息都順利填息，相信股票股利配發也可順利填息，加上配發股票股利也表示經營階層對未來營運的信心，能給股東更好的實質收益。