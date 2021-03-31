高市府工程備受肯定 原民公共建設年終考核獲全國第一名
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-03-31 19:18:48
原住民族委員會為策勵地方政府提升公共工程執行績效，針對109年度補助全國原住民族地區公共工程之執行成果，評選出績優的執行機關進行頒獎。本次頒發的獎項一共有3項，分別是「原住民族部落特色道路改善計畫」、「原住民族部落永續造景及前瞻服務據點周邊改善計畫」及「原住民族地區工程施工查核成績優良」，並於今明(3/31-4/1)兩天於宜蘭縣村却國際溫泉酒店辦理「原住民族公共建設年終考核頒獎典禮暨擴大推動會報」。
高雄市政府在眾多原住民族地區優良公共工程中脫穎而出，一舉囊括「原住民族地區工程施工查核成績優良」第1名及「原住民族部落特色道路改善計畫」績效第3名，顯示高雄市政府在工程品質的管控有成效且給予高度肯定。 高雄市政府原住民事務委員會主委阿布斯表示，高雄市政府為建構部落友善環境，持續積極爭取原住民族委員會之計畫工程，其中為發展原住民地區部落產業、引進觀光人潮、推廣在地農產品，109年向原住民族委員會爭取經費辦理原住民部落特色道路改善計畫，共計6件工程，經費1億0,455萬餘元；110年度爭取9件工程，經費1億2,163萬餘元。高雄市政府於硬體工程內之水土保持、環境教育、生態自然構造物加入地方部落人文歷史等元素，充分的與部落溝通後，再配合部落的環境條件，使得工程結構不再生硬，很自然的融合於山林之間，非常協調，在便利部落族人的同時，更提供市民親近自然的優質去處。