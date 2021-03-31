不敵美國制裁？華為公布2020年營收 增長大幅放緩
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-31 19:04:38
中國電子設備、通訊工程公司華為（Huawei）今（31）日舉行線上發佈會，發表2020年度報告，報告顯示華為營收增長速度放緩，去年營收業績僅年增長3.8%至8914億人民幣（下同），淨利潤646億，同比增長3.2%，但基本上實現了經營預期。
美國《CNBC》指出，和2019年的業績增長率19%相比，華為營收成長大幅放緩，主要原因除了美國對中國科技產業進行制裁，缺乏半導體晶片等關鍵技術，還有新型冠狀病毒（COVID-19）疫情造成經濟衰退，過去2年，華為也被許多國家就國安考量排除在5G建設之外。
報導續指，華為經營的各地市場之中，只有中國營收為正成長。2020年中國的銷售共5849億人民幣（下同），較同比增長15.4%，佔華為整體收入65%。華為表示，消費者業務收入為4829億，同比增長3.3%，比2019年的增長率34%相比大幅下降。
中國媒體報導，華為輪值董事長胡厚崑坦言，因為美國施加制裁，導致智慧型手機的業務下降，但華為其他產品，包括電腦、筆記型電腦、可穿戴電子設備以及智能家居用品的銷售額增加，抵銷了智能手機業務下降的問題。
《CNBC》分析指，為了解決美國對關鍵技術、半導體的制裁，華為轉而為養豬業、養殖漁業、礦業，進行跨領域合作提供科技技術，還有向企業提供雲端服務也成為華為近期的亮點，這部分在2020年的營收達1003億人民幣，較同比增長23%，是華為所有部門中增長速度最快的一個。