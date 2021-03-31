內幕／綠營不提公投對案？一週內蔡英文將做最後決議

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據了解，不少主張提對案的黨內人士對於行政院是否提出對案感到悲觀，認為機率不大。一位知情黨政人士表示，尚不能說已拍板不提對案，但春假期間會有最後決定，因為4月10日之前，一定要統一論調，4月11日才能啟動下鄉說明會。
府院知情人士表示，針對4項公投案是否提出對案議題，行政院曾做出評估，民眾投一張票平均要花費1到5分鐘，4張公投票投完最多20分鐘，如果一旦將對案放入，圈選公投票的時間恐會增加一倍，一個投開票所一整天投票時間最多只能投800至900人次，「不就重演2018年排公投票排到天荒地老的戲碼？」
該人士說，黨內不少人很擔心重演2018年公投綁大選的悲劇，力主行政院提公投對案，但對執政黨最有利的狀態，應該是將公投提案減少，越少越好，公投只是補足代議政治不足之處，「行政院最好的論述就是政策，根本不需要為了公投提對案！」
據了解，民進黨接下來的重心，將放在300場「台灣政進步，向您報進度」說明會。第一場說明會於4月11日啟動，蘇貞昌和蔡英文都會出席。知情人士透露，因為最晚要在4月10日前提出對案主文，民進黨內曾找人試著寫出對案文字，但拿出來後，大家看了全一頭霧水，不但增加公投票閱讀難度，也容易失焦。
民進黨若最後確認不提出對案，下一步將會全力主攻公投案「四個不同意」，知情人士表示，因應萊豬公投的論述很清楚，就是攸關台灣國際貿易政策，希望民眾諒解，投下不同意票；核四重啟案更容易拆解，只要抓準國民黨在能源政策的矛盾之處，就能輕鬆跨過門檻，針對另一個國民黨提出的公投綁大選提案也是一樣的論述，就能輕鬆拆解。
最後一個最棘手的藻礁案，知情人士表示，這個案子現在無法喊不同意，因為還沒與環團達成共識，執政黨不願與環團站在對立面，因此近日農委會主委陳吉仲會繼續加強溝通，希望能在4月11日第一場說明會開始前達成任務，屆時面對公投案，執政黨就能喊出「四個不同意」的公投論述。
不過，黨內重量級綠委認為，就算其他公投案不提對案，至少萊豬公投要提出對案，否則地方民意代表不知道怎麼向民眾論述，容易被國民黨打成「支持萊豬」。此外，若國民黨主席人選最後由前高雄市長韓國瑜當選，在韓國瑜強力動員下，公投結果恐怕對民進黨更加不利。