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東元父子各提董監名單　雙方人馬較勁端牛肉

記者許家禎/台北報導

2021-03-31 19:08:58

▲東元電機與華新麗華策略聯盟，以增資換股方式合作，深化智慧化應用與新能源產業。（圖／NOWnews資料照片）
▲東元集團茶壺內風暴越演越烈，「外傳不合」的集團會長黃茂雄與兒子黃育仁雙方各提董監人選，引發外界關注。（圖／NOWnews資料照片）
東元集團茶壺內風暴越演越烈，「外傳不合」的集團會長黃茂雄與兒子黃育仁近來多次各自透過聲明表達立場，更端出各自支持的人，而繼昨（30）日黃育仁方提出董監名單表達改革決心之後，今（31）日東元也提出董監名單，強調下屆董事會將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。

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日前黃茂雄發表致歉聲明，對近來外界關注的「父子衝突」做澄清，並向股東和各利害關係人的疑慮表達歉意。不過之後高齡103歲的東元阿嬤林明穱發表公開信，表示支持東元董事會世代交替，盼女婿黃茂雄能將東元放手給年輕懂技術的下一代，不料之後媒體又報導，黃茂雄認為那只是「別人拿給阿嬤簽名的」，讓外界霧裡看花。

而菱光科技30日提名代表人黃育仁為東元董事候選人，並同時提名英毅國際投資股份有限公司代表人黃立聰、方頌仁為東元董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文（前台積電代理發言人）、侯智升（現職環球水泥工業公司董事、總經理）等各方專家為獨董候選人。聲明中指出，馬達產業正面臨五十年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變，並提出「聚焦東元3.0計畫」希望在此綜效明確的事業體運作下，東元股東權益報酬率可望從目前的6.1%提升至10%以上。

另外，東元持股5.3%的外資股東Silchester 30日也發表聲明，支持黃育仁，認為黃育仁的改革方案將會改善東元體質和股東權益，呼籲所有東元股東都能在此次股東會董事改選中投票。

而東元集團今日也召開記者會，由董事長邱純枝主持、公布董事提名人選，將提交5/25召開的股東大會票選。相關董事候選人包括邱純枝、黃呈琮、翁文祺、黃茂雄、高渭川、周守訓、程本清；獲提名之獨董候選人為劉維琪、陳翔中、黃協興和林麗珍。現有團隊中有3位董事1位獨董會進入下屆董事會的提名人選，希望能夠藉重長期參與東元經營的經驗，協助下屆董事會順利運作。

▲東元提出董監名單，強調下屆董事會將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。圖為東元董座邱純枝。（圖／記者許家禎）
▲東元提出董監名單，強調下屆董事會將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。圖為東元董座邱純枝。（圖／記者許家禎）
 

東元指出，11位學經歷雄厚之候選人當中的7位新血，不但多數擁大型企業的董事長或總經理的治理經驗，更重要是策重七位賢達在國際經驗、太陽能產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之經驗與專業知識。此嶄新組合，除與東元未來轉型發展之策略與方向一致，也可望符合股東們期待東元加速發展之期望。

東元也強調，未來將聚焦本業核心技術並應用數位科技，將發展綠能商機、電動車產業、智動化產業、和智慧城市解決方案。另外，下屆董事會也將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。

其中資產活化部分，加速進行不動產必要之處分及開發，聚焦已在進行中的松江大樓重建、新莊廠區合建、南港生技園區開發以及印度Bangalore 工業園區開發。股利政策則調整未來3年每年股利配發率，由目前之平均61%提高10-15%，預計3年後股利發放率可以顯著提高到80%以上。

在與股東合作綜效部分，華新麗華與東元電機策略合作，繼續共同推動「智慧製造」、「綠色能源」發展，並搶攻美國4年2兆美元「綠色新政」、和7000億美金基建預算兩大重要經濟政策所創造之龐大商機。與國內推案最大量的建商寶佳集團合作則鎖定結合東元機電、空調、家電、工程等業務，可望擴大合作商機，發揮綜效。

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