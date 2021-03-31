東元父子各提董監名單　雙方人馬較勁端牛肉

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而菱光科技30日提名代表人黃育仁為東元董事候選人，並同時提名英毅國際投資股份有限公司代表人黃立聰、方頌仁為東元董事候選人，提名李明萱、劉積瑄、孫又文（前台積電代理發言人）、侯智升（現職環球水泥工業公司董事、總經理）等各方專家為獨董候選人。聲明中指出，馬達產業正面臨五十年一度的大轉變，馬達不再是傳統產業，東元必須要改革創新，才能因應產業趨勢和潮流演變，並提出「聚焦東元3.0計畫」希望在此綜效明確的事業體運作下，東元股東權益報酬率可望從目前的6.1%提升至10%以上。
另外，東元持股5.3%的外資股東Silchester 30日也發表聲明，支持黃育仁，認為黃育仁的改革方案將會改善東元體質和股東權益，呼籲所有東元股東都能在此次股東會董事改選中投票。
而東元集團今日也召開記者會，由董事長邱純枝主持、公布董事提名人選，將提交5/25召開的股東大會票選。相關董事候選人包括邱純枝、黃呈琮、翁文祺、黃茂雄、高渭川、周守訓、程本清；獲提名之獨董候選人為劉維琪、陳翔中、黃協興和林麗珍。現有團隊中有3位董事1位獨董會進入下屆董事會的提名人選，希望能夠藉重長期參與東元經營的經驗，協助下屆董事會順利運作。
東元指出，11位學經歷雄厚之候選人當中的7位新血，不但多數擁大型企業的董事長或總經理的治理經驗，更重要是策重七位賢達在國際經驗、太陽能產業、數位轉型、智慧製造和組織改造之經驗與專業知識。此嶄新組合，除與東元未來轉型發展之策略與方向一致，也可望符合股東們期待東元加速發展之期望。
東元也強調，未來將聚焦本業核心技術並應用數位科技，將發展綠能商機、電動車產業、智動化產業、和智慧城市解決方案。另外，下屆董事會也將繼續執行組織簡化、資產活化、提高股利、提供股東合作綜效、及接班計劃等重大工程。
其中資產活化部分，加速進行不動產必要之處分及開發，聚焦已在進行中的松江大樓重建、新莊廠區合建、南港生技園區開發以及印度Bangalore 工業園區開發。股利政策則調整未來3年每年股利配發率，由目前之平均61%提高10-15%，預計3年後股利發放率可以顯著提高到80%以上。
在與股東合作綜效部分，華新麗華與東元電機策略合作，繼續共同推動「智慧製造」、「綠色能源」發展，並搶攻美國4年2兆美元「綠色新政」、和7000億美金基建預算兩大重要經濟政策所創造之龐大商機。與國內推案最大量的建商寶佳集團合作則鎖定結合東元機電、空調、家電、工程等業務，可望擴大合作商機，發揮綜效。