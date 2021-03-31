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華視進駐52台　國民黨批：多了大內宣新聞台

記者余祥／台北報導

2021-03-31 19:14:28｜2021-03-31 19:30:33

▲國家通訊傳播委員會NCC今（31）日表示，今日通過中嘉數位所申請「華視新聞資訊台」的52台遞補案。（圖／NOWnews資料照）
▲國家通訊傳播委員會NCC今（31）日表示，通過中嘉數位所申請「華視新聞資訊台」的52台遞補案。（圖／NOWnews資料照）

國家通訊傳播委員會（NCC）通過中嘉等15系統業者申請以華視新聞資訊台進駐52台，國民黨今（31）日質疑，先前NCC主委陳耀祥在中天新聞台下架52頻道時，就曾呼籲有線頻道業者「給公廣集團一個機會」，如今結果全盤照劇本演出，NCC「先射箭後畫靶」，明顯政治考量獨厚華視，再次展現NCC所謂的「獨立公正」完全是笑話！

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國民黨表示，在52頻道出缺時，陳耀祥即公開推薦公廣集團補位，但系統商陸續送進頻道替代案卻都不是華視，外界質疑NCC刻意拖延、阻止「不合上意」的申請，最後系統商主動撤案，改以華視申請後果然通過。

國民黨強調，先前系統商申請替補的還包括CNN與FRANCE 24等國際媒體，卻都遭NCC駁回，令人質疑為何國際知名新聞媒體不能上架，華視卻可以？NCC應向國人完整、清楚的交代華視出線的原因，否則就是坐實了獨厚華視的質疑。

國民黨批評，NCC理應為獨立機關，卻早已淪為民進黨操控媒體的打手；NCC先前聲稱頻道上下架為「商業機制」，但決定52頻道誰上架的過程中，外界看到的盡是裝模作樣的偽公平，NCC無視華視財務虧損、人力不足等缺失，擺明就是要讓華視上架52台，不但讓人對未來52台新聞頻道的公正性毫無期待，更擔心多了一個對綠營歌功頌德的大內宣新聞台。

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