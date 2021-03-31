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肯定台南高度消費力 在地百貨南紡購物中心2館重量開幕

記者林怡孜/台南報導

2021-03-31 19:29:31

台南市長黃偉哲祝福南紡購物中心二館近悅遠來、賓客雲集
▲台南市長黃偉哲祝福南紡購物中心二館近悅遠來、賓客雲集（圖／記者林怡孜攝，2021,03,31）
台南在地百貨南紡購物中心繼1館後，A2館於今(3月31日)舉行開幕剪綵儀式，台南市長黃偉哲也應邀出席見證，並與南紡集團總裁侯博明等貴賓一同剪綵。南紡購物中心A2館為南紡第二期商場，是一棟地上11層、地下2層的建築，總樓地板面積為2萬2千坪，使用面積約8千多坪，A2館規劃多以餐飲、娛樂為主。

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黃偉哲表示，南紡購物中心二期對台南市民提供一個了更耀眼的購物環境，別的不說，母親節即將來到，他也會來拚個優惠，挑選母親節禮物給母親。黃偉哲強調，城市的發展需要各行業的配合，現在台南有了南科、有了台積電、有了沙崙綠能科技城，但需要更多的服務流通業，南紡中心提供了一個好的經營經驗，對台南的百貨經營立下新的標竿，他也祝福南紡購物中心A2館業績蒸蒸日上。

南紡集團總裁侯博明表示，2015年初南紡購物中心A1館開幕，受到各界的支持與愛護，之後展開A2館的工程規劃與興建。有別於A1館，多了些目的性的消費選項，如KTV，親子都能同樂的娛樂空間。台南紡織是在地老字號企業，因為同仁的認真打拼，薪火相傳至今已經超過65年，期待企業的永續經營，能促進地方的繁榮、創造地方的就業機會。他也感謝各界的支持，共同打造出令人耳目一新的購物空間，進一步帶給大台南地區發展，也一同見證南紡集團的成長。

▲南紡購物中心今天開幕，囊括娛樂、餐飲、購物、時尚，要將消費者的心一網打盡
▲南紡購物中心今天開幕，囊括娛樂、餐飲、購物、時尚，要將消費者的心一網打盡 （圖／記者林怡孜攝，2021,03,31）
 

A2館在試營運期間陸續引進DAISO大創百貨、THREEPPY、光南流行生活館等品牌，另，國際知名快時尚品牌GU、H&M、MUJI無印良品也相繼開幕，加上A1館原有的ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、GAP、UNIQLO五大品牌，全館已成為全台快時尚品牌最多的購物商場，此外大魯閣Roller186滑輪場也將在近期開幕，訴求全館可一次滿足消費者購物、餐飲、娛樂的需求。

 

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