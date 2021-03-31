陳吉仲「哽咽」談空汙 羅智強酸：終於承認中火殺人！
新頭殼newtalk
2021-03-31 19:49:46
農委會主委陳吉仲昨（30日）提及中興大學多位老師罹患肺腺癌，情緒一時失控哽咽，也讓台中長期因燃煤所致的空汙議題，再度浮上檯面。國民黨台北市議員羅智強今（31日）則大批陳吉仲，過去台中市長盧秀燕要求中火降載，而遭綠營批做秀時根本毫無作為，形容他流的是隨民進黨「政治正確」的眼淚。
中興大學30日邀請學者、專家，舉行「重啟溝通丶共尋雙贏方案」藻礁溝通座談會，陳吉仲會中稱若藻礁公投通過，恐影響政府的能源轉型政策；談及友人、多位興大老師因空汙罹患肺腺癌，更是當場哽咽不語。
對此，羅智強臉書表示，好不容易，蔡政府終於承認「燃煤殺人！中火殺人！」只是燃煤殺了這麼多人，民進黨又做了什麼呢？
羅智強指出，過去幾年，盧秀燕要求中火降載，要限制中火的燃煤使用量，要求「增設燃氣、廢除燃煤」，卻被民進黨說是「政治作秀」；然而，當時陳吉仲卻沒有站出來，為台中的空污說句話。
羅智強痛批，陳吉仲的眼淚，總是跟隨著民進黨「政治正確」。從2015年燃煤發電量35.7%，至2017年爆漲到39.2%，即便是去年也有36.4%，「火力全開」、空污吸好吸滿，這就是民進黨的能源政策，帶給台灣人民的代價。
新聞來源為Newtalk 新頭殼