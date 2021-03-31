大手牽小手插秧 金美附幼讓孩子與家鄉土地深度對話
記者陳志仁／新北報導
2021-03-31 20:13:07
父母親捲起褲管赤腳牽著孩子下田踩水，孩子不怕泥土弄髒身體，踩踏田裡感受著土地的溫度；只見大手牽小手將秧苗直挺挺插在家鄉的土地，不僅落實「從土地到餐桌」的食農教育，這幅美景也是金美國小附設幼兒園送給孩子最好的回憶。
新北市金美國小附設幼兒園今（31）日舉行「金美田野季」活動，小朋友腳踩家鄉的土地，在映照藍天的水田裡，親子赤腳手牽手將綠色秧苗插在田裡；校長邱華璋表示，這是附幼第6年的活動，國小與幼兒園共同參與，插秧不但是活動的焦點，更是社區共同的大事，也是學校贈送老師與孩子共有的土地記憶。
金美國小附設幼兒園主任張馨仁說，「金美田野季」的活動是親師生共同參與，參考新北市政府教育局研編的「我的新北我的家」在地課程手冊發想，透過生活經驗引導幼兒主動探索與學習；每屆附幼畢業的孩童，春天彎腰插秧、夏天施肥除螺、秋天揮汗收割，並體驗秋收冬藏的米食饗宴，讓孩子與家鄉的土地深度對話。
張馨仁指出，金美附幼的老師今年更精進設計系列插秧活動，依孩子的能力和經驗，體驗以竹筷子在沙坑上模擬與練習插秧，同時親自到環境教育基地赤腳踩踏沁涼的田水，練習「倒退嚕」走路；課程活動利用毽子當秧苗，模擬插秧彎腰的肢體動作，也將一片片的秧苗事先分株。