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蘇貞昌：綠能當道 台電投入96.5億 全國最大光電場在台南

記者林怡孜/台南報導

2021-03-31 20:47:28

台電台南太陽光電場裝置容量達150MW(15萬瓩)，預計今年8月底前全數併網，將可年發2億度綠電
▲台電台南太陽光電場裝置容量達150MW(15萬瓩)，預計今年8月底前全數併網，將可年發2億度綠電（圖／台電提供）
2019年台電在彰濱工業區完成當時全國最大的100MW(10萬瓩)太陽光電場，去年進一步利用台南將軍、七股區214公頃廢棄鹽灘地，用48萬片光電板再度打造全台地面最大、裝置容量達150MW(15萬瓩)的台南鹽田太陽光電場。今(3月31)日台電舉辦啟用典禮，台電表示，本案完成後名列世界第46大，更是攜手近10家國產設備業者打造出來的「MIT綠能產業鏈」，完工後每年可發逾2億度綠電，提供超過5萬個家庭全年用電，也帶來每年11.4萬噸減碳效益，且仍保有場址既有滯洪功能。

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今日行政院院長蘇貞昌、經濟部長王美花、財政部長蘇建榮、台南市長黃偉哲與台電董事長楊偉甫等人一齊參與啟用典禮，共同見證全國地面最大的太陽光電場正式啟用，以及值得國人驕傲的MIT光電綠能產業鏈誕生。

蘇貞昌表示，當老天爺長期不下雨，台灣面臨百年的嚴重大旱，才知道老天爺平日對我們多好。每天有充足的陽光日照，只是不知如何利用。他很感謝台電同仁歷經千辛萬苦，日曬雨淋，以全部MIT，用最快的速度克服最大困難。台灣目前的綠能發電已超過核一核二3部機組所有的發電量，以前這裡的鹽廠用陽光曬鹽，今日我們用陽光來發電。他同時感謝財政部出租土地，感謝各界人士的協助，今日特地向辛苦的工作人員致謝。

▲行政院院長蘇貞昌頒獎給參與工程的全MIT光電綠能產業鏈團隊，表達感謝之意（圖／記者林怡孜攝，2021,03,31）
▲行政院院長蘇貞昌頒獎給參與工程的全MIT光電綠能產業鏈團隊，表達感謝之意（圖／記者林怡孜攝，2021,03,31）
 

台電進一步說明，台南鹽田光電場利用將軍、七股區廢棄的214公頃鹽灘地，投入96.5億元，使用超過48萬片高效率太陽能板，配合在地環境同時以地面和水面光電2種模式，並打設近4萬支預鑄式混凝土基樁，將光電板架高2.1公尺，打造裝置容量達150MW的全國最大光電場，更同時保持既有鹽灘地滯洪功能。其中，從太陽光電版、電纜與通訊纜線、支架、基樁，再到協助將發出電力併入全國電網的變流器及升壓變壓器等設備，全由台灣本土業者製造提供。

台電指出，台南鹽田光電場去年9月14日150MW正式全數併入電網，今年2月12日發出1億度電，目前每日平均可發出約61.5萬度電，截至30日止，累積發電度數達1.2億度，今天正式啟用後，預計可年發逾2億度電，提供約5.7萬個家庭全年用電，每年更有11.4萬噸減碳效益。

台電表示，台南鹽田光電場呼應在地環境人文，除光電版結合扇形鹽田、虱目魚及侯鳥成群飛舞圖象，場址亦主動退縮、保留綠帶空間及鳥類棲地，並設置步道及景觀平台等設施，光電場旁更規劃設置15MW儲能系統，未來可於白天儲存太陽光電，晚上有用電需求時供電，期盼讓台南鹽田光電場成為兼具發電、能源管理應用及環境生態教育的綜合多元場域。

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