女子指控上司多次性侵　驗傷提告後卻是這結果！

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檢警調查指出，女子指出36歲的賴姓男子是任職公司老闆，涉嫌在2019年3月間某日晚間開車載女子外出至龜山區忠義路一處空地，在車上對坐在副駕駛座的女子，徒手壓住雙腿，再以身體壓住女子，以手指指侵，再以生殖器插入女子下體性侵得逞共計3次；同年10月、11月間某日深夜，在位於龜山區公司1樓廁所，徒手強行脫下女子內外褲，以手指與生殖器插入方式強制性侵。
女子還指控，賴男食髓知味又在同年11月、12月某日在公司倉庫內，將女子壓在地板上強制性交得逞；同年12月在公司2樓房間內強迫女子為其口交，再度強制性交得逞；隔年7月6日上午9時，在公司2樓房間恫嚇女子「如果離開，要打斷妳的腿，且不得在其他地方上班」等語，強迫女子為其口交後再性侵得逞，同年7月底，賴男還以跳蛋或生殖器插入女子下體與肛門等處，累計強制性交共計30次之多，女子事後到醫院驗傷提告。
賴男在檢方偵訊時堅詞否認犯行，辯稱他曾與女子在龜山區忠義路某處空地車上發生過1次性行為，但並非女子指控的3次，女子與其發生的性行為都是她自願的，他絕未對女子強制性交，也未恐嚇等語。
檢方根據醫院驗傷，其中女子頭面部、頸肩部、胸腹部、背臀部、四肢部與肛門等處均無明顯外傷，僅陰道處有陳舊性裂傷。另根據院方提供女子外陰部與陰道深處以棉棒進行採檢，均未查出有精子細胞與驗出有男性Y染色體，另根據警政署刑事局鑑定書佐證，本案並無錄音、對話紀錄等證據足以證明賴男對女子有強制性交、恐嚇等犯行，若僅憑女子單一指訴，缺乏其他積極證據以佐證賴男有性侵害重罪，復查無其他證據認定賴男有何妨害性自主犯行與恐嚇罪嫌，檢方偵結予以賴男不起訴處分。