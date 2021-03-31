中職／找回手感！ 王正棠轟關鍵3分砲　率富邦主場止敗

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3局下，兄弟先發投手加百利開始出現一些麻煩，主場軍趁此機會展開進攻，李宗賢、王正棠和高國輝連3安，送回了1分；第4局，兩出局後戴培峰敲安上壘，李宗賢擊出本場第3安，王正棠逮到一顆紅中球，掃出一發右外野方向的3分砲，富邦取得5:1的領先。
第5局加百利又投了兩次保送後，兄弟教練團終於失去耐心將他給換下場，由官大元上場中繼，他順利化解危機，沒有讓球隊再丟分。
游霆崴本場比賽前5局被敲5支安打、投出3次保送，但就只掉了1分，第6局他續投，但一上來就被陳子豪敲出二壘安打，富邦當機立斷讓藍愷青接手投球任務，不過他在解決掉林明杰後，被潘志芳敲安，之後兄弟讓江坤宇上來代打，他也適時擊出帶有打點的安打；富邦再換投為陳韋霖，止住了對手的攻勢，不過兄弟該局還是追回了1分。
第7局張志豪在兩出局後掃出二壘安打，手感火燙的陳子豪又擊出安打，讓跑者回來攻得客隊本場的第3分。同時兄弟的牛棚投手上場後穩住了形勢，官大元投1又1/3局後退場，接手的王奕凱吃完１局無失分，
不過富邦牛棚投手的表現也很精采，藍愷青、陳韋霖、王尉永合計吃完3局只丟1分，讓球隊得以繼續保持領先優勢；9局上，陳鴻文連兩天上來救援，但他沒有重蹈覆徹，順利幫助球隊守下勝利。