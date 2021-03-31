吞藥丸喉嚨卻見血！醫見「割喉凶器」秒愣：別再這樣吃藥

吞藥丸的動作看似簡單，但民眾可要當心若像這名阿伯一時疏忽，恐怕後果不堪設想！日前一名老翁因為習慣將將鋁箔片包裝的藥丸剪成小方格，沒想到一不注意就連同鋁箔片吞入，造成喉嚨出現滲血情況。醫師也緊急替他進行處理，更告誡民眾若處置不恰當恐致食道破裂，必須進行開胸手術修補，更呼籲別再將藥片剪成凶器了。

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基隆長庚胃腸肝膽科錢政弘醫師在粉專《錢政弘 肝膽腸胃科醫師》分享一起案例，原來是日前一名老翁做胃鏡檢查時發現喉嚨不適，內視鏡檢查技術員一看才發現，阿伯食道竟然藏了一塊長寬約2公分的矩形鋁箔片，詢問後才知道原來他在吃藥時意外將外頭包裝一起吞入，導致如刀片般銳利的四個角，卡在食道中劃破黏膜，出現滲血狀況。

▲藥丸與邊長兩公分的鋁箔片一併入喉。（圖／錢政弘醫師授權提供）

錢政弘醫師表示，由於鋁箔片體積龐大，要是技術不夠嫻熟，「沒辦法順利拉進咽喉的保護軟管，安全通過緊縮的咽喉」，恐怕會對腸胃道造成更大傷害，夾出來的過程中稍有不慎就有可能造成更多傷口，萬一食道破裂的話，還得進行開胸手術才能修補。

▲錢政弘醫師圖解取出方式。（圖／錢政弘醫師授權提供）

值得慶幸的是，在血泊中錢政弘醫師也順利將鋁箔片拉進軟管取出，錢政弘也向民眾呼籲民眾別因一時方便就將藥品鋁箔包裝剪成矩形，一旦不慎誤食就有可能影響到食道黏膜，文末更直呼「拜託以後不要再將藥片剪成兇器了！」。（編輯：楊智傑）