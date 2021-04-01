NOW早報／好市多奧客出手！媽買零食回家嚇壞　苦主認了

好市多奧客出手了！媽買零食回家嚇壞 苦主全認了：太扯

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美式賣場好市多（Costco）因物美價廉的產品，深受不民眾喜愛，對於人數比較多的家庭，大包裝的食品更是CP值超高。不過，近日就有網友在臉書社團「好市多商品經驗老實說」指出，「現在沒水準的人超多，竟然在賣場偷拆商品偷吃！買的時候都沒注意，回家才發現，真的是上了一課」，只見貼出的照片中，一包零食底部已經破了洞，看起來是被拆開偷吃的模樣，讓原PO氣得直呼「這根本是偷吃老手，還知道要從底部拆」。

貼文一出，網友紛紛回應「奧客什麼人都有...真的很扯」、「基本上付費制度就是沒辦法過濾掉這些奧客，看過好幾次兩組包裝的東西被拆一個走...」、「上次逛的時候還看到一組2入摺疊傘被偷走1支，當下跟好市多員工反應他們也直搖頭，表示已經不是第一次了」、「牛奶瓶蓋也都會被開啊...」、「上次還看到有人拆開內褲又塞回去，真的很沒水準」、「牛奶瓶蓋也會被打開，這些奧客真的太扯」。

不過，也有人認為「這種塑膠包裝能徒手拆成這樣？感覺是壓到破掉」、「這感覺只是袋子因為擠壓破掉而已，在挑選時要拿起來看看外觀有沒有破損，才不會回到家才發現」、「就是拿去退貨就好啦，不一定是人家偷吃啦！」

▲網友分享自己買回來的糖果都還沒拆，卻發現底部已經破洞，讓他非常傻眼。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

今日天氣／東半部局部短暫陣雨 西半部山區午後零星短暫陣雨

今（1）天環境為西南至偏南風，天氣逐漸回穩，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部山區有零星對流雲系發展，偶有短暫陣雨；溫度方面，今天白天各地普遍溫暖微熱，預測北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達32度左右，中南部近山區或河谷處可能會更高一些，各地低溫約20到24度，早晚稍涼，中南部日夜溫差較大，早出晚歸請適時添加衣物。此外，基隆北海岸、西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

爆小英論文造假遭起訴 彭文正：把證據攤在陽光下





知名主持人、台大新聞研究所前所長彭文正與台大教授賀德芬及旅美學者林環牆，先前多次公開質疑總統蔡英文倫敦政經學院（LSE）的博士學位造假，台北地檢署調查後，認為彭文正未盡合理查證義務，3月31日依加重誹謗罪起訴彭文正，賀德芬、林環牆則獲不起訴處分。對此，彭文正透過社群軟體表示，「感謝台北地檢署黃偉檢察官起訴我，這正是我出庭時的訴求，求仁得仁；因為這樣才不會動輒以偵查不公開湮滅證據。今後我們在法院可以好好把證據攤在陽光下。」並透露自己剛從國外查案回來，需自主管理14天，所以不會開記者會。





▲知名主持人彭文正多次公開質疑總統蔡英文LSE博士學位造假，台北地檢署調查後，認為彭文正未盡合理查證義務，3月31日依加重誹謗罪起訴彭文正。（圖／記者陳弘志攝）

今日最聚焦／帛琉團買氣驟減？旅遊業者：民眾觀望首發團





台帛友好促成的旅遊泡泡，首發團將在今（1）天出發，儘管從宣布到開放旅遊業者銷售，時間短促，但受疫情影響，台灣民眾渴望出國玩的心情，也算是終於有機會得到抒發，首發團機位銷售一空。不過，帛琉旅遊泡泡團的費用，因為機票、飯店等成本增加，明顯高於過去市場行情，也導致後續機位買氣出現下滑、觀望，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍就提到，首發團如預期因為市場需求比較大，目前雄獅總共43個位子都是全部額滿，但是現在只開放前面四個梯次，除了首發以外，另外三個梯次銷售率都不到50％，顯示很多消費者目前還是對於去帛琉，有相關的疑慮。





▲帛琉的旅遊泡泡成形，業者分析目前市場銷售狀況。（圖／帛琉觀光局）

AZ疫苗預計下周擴大接種！將開放所有醫事人員施打





AZ疫苗開打一周，目前已破萬人接種，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月31日表示，最快下周開放擴大接種，預計將開放所有醫事人員接種。針對國產疫苗相關進度，陳時中說，國產疫苗的簽約已在最後階段，端看最後細節談判，但大抵確定。此外，AZ疫苗在歐洲多國都出現接種後，發生血栓，而加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）建議55歲以下人士暫停施打AZ疫苗﹔對此，陳時中認為，歐盟、WHO都已做出科學性判斷，各國國家也針對國情、人民需要、專家建議做出不同結論，目前加拿大也只是建議，還沒正式禁打。





▲AZ疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

霍金曾警告恐致地球浩劫！中國今起向全球開放「天眼」





被稱為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）3月31日正式向全球天文學家開放觀測申請，預計將在7月20日對外公布評審結果，8月開始安排觀測。中國官媒稱，「天眼」是全世界最大、最靈敏的望遠鏡，甚至能夠觀測到百億光年外的距離。（編輯：許苡晴）



