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中國修改選制　拜登政府認證香港不再高度自治

中央社

2021-04-01 09:06:14

▲中國全國人民代表大會，授權人大常委會出手修改香港選舉制度，有港媒評估立法會席次或將採用432方案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國人大日前修改香港選制，被外界認為是在進一步箝制泛民主派，美國國務卿布林肯認為，香港已不再擁有高度自治。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓31日專電）中國修改香港選制，進一步收緊民主空間。美國國務卿布林肯今天維持前任政府評估，向國會認證香港不再擁有高度自治，不符合美國法律下特殊待遇，是拜登政府對香港情勢的重大表態。

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中國全國人大常委會30日通過香港選制修改，未來無論是特首、特首選舉委員會和立法會候選人，都要通過資格審查。先前泛民派較占優勢的立法會地方分區直選席次，也從35席大幅減少至20席，大大衝擊泛民派未來參選、當選機會。

北京修改香港選制翌日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天隨即公布「香港政策法」（HongKong Policy Act）年度報告，向國會認證香港自治情況不符合美國法律下特殊待遇。

布林肯透過聲明表示，過去一年來，中共持續破壞香港高度自治，違背其在「中英聯合聲明」與香港「基本法」下義務。他特別點出中國去年6月底實施「港區國安法」，嚴重損害香港人民的權利與自由。

今年度報告檢視香港去年6月至今年2月情況。布林肯指出，這份報告記錄多項北京、香港當局破壞香港被允諾之高度自治、自由與民主制度的作為。

布林肯舉例，這包括依國安法及其他法律，任意逮捕並出於政治動機起訴反對派政治人物、社運人士與和平抗爭者；延遲舉辦立法會選舉；對司法獨立、學術及媒體自由施壓；及事實上（de facto）禁止公開示威抗議。

布林肯強調，他致力於持續與美國國會、各國盟友合作，與香港人民站在一起，對抗中共惡劣政策與行徑。如國務院16日發布的更新版香港自治法（Hong KongAutonomy Act）報告所展現，美國會讓相關人士為自身作為承擔後果。

他重申，美方會持續敦促北京遵守國際義務承諾；停止破壞香港民主制度、自治與法治；立即釋放所有被以非正義方式拘禁的港人、撤銷相關告訴；並尊重香港所有人民的人權。

去年5月27日，時任美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）在中國全國人民代表大會預定審議「港區國安法」授權立法決定前夕，向國會認證香港不再擁有高度自治，不符合美國法律給予的特殊待遇。這是美國首次作出類似認定。

美方後續多次對中港官員祭出制裁，但由於北京打壓香港力道不減反增，美國總統拜登（Joe Biden）政府1月20日上任後，持續關切香港情勢。

布林肯先前也選在美中高層3月18日阿拉斯加會晤前夕，更新香港自治法報告，點名制裁24名損害香港自治的中港官員，其中14名中國全國人大常委會副委員長全部上榜。

根據1992年「香港政策法」規定，美國國務卿須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。

2019年11月生效的「香港人權與民主法」（HongKong Human Rights and Democracy Act）進一步要求國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。（編輯：劉學源）1100331

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