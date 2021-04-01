中國修改選制　拜登政府認證香港不再高度自治

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北京修改香港選制翌日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天隨即公布「香港政策法」（HongKong Policy Act）年度報告，向國會認證香港自治情況不符合美國法律下特殊待遇。
布林肯透過聲明表示，過去一年來，中共持續破壞香港高度自治，違背其在「中英聯合聲明」與香港「基本法」下義務。他特別點出中國去年6月底實施「港區國安法」，嚴重損害香港人民的權利與自由。
今年度報告檢視香港去年6月至今年2月情況。布林肯指出，這份報告記錄多項北京、香港當局破壞香港被允諾之高度自治、自由與民主制度的作為。
布林肯舉例，這包括依國安法及其他法律，任意逮捕並出於政治動機起訴反對派政治人物、社運人士與和平抗爭者；延遲舉辦立法會選舉；對司法獨立、學術及媒體自由施壓；及事實上（de facto）禁止公開示威抗議。
布林肯強調，他致力於持續與美國國會、各國盟友合作，與香港人民站在一起，對抗中共惡劣政策與行徑。如國務院16日發布的更新版香港自治法（Hong KongAutonomy Act）報告所展現，美國會讓相關人士為自身作為承擔後果。
他重申，美方會持續敦促北京遵守國際義務承諾；停止破壞香港民主制度、自治與法治；立即釋放所有被以非正義方式拘禁的港人、撤銷相關告訴；並尊重香港所有人民的人權。
去年5月27日，時任美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）在中國全國人民代表大會預定審議「港區國安法」授權立法決定前夕，向國會認證香港不再擁有高度自治，不符合美國法律給予的特殊待遇。這是美國首次作出類似認定。
美方後續多次對中港官員祭出制裁，但由於北京打壓香港力道不減反增，美國總統拜登（Joe Biden）政府1月20日上任後，持續關切香港情勢。
布林肯先前也選在美中高層3月18日阿拉斯加會晤前夕，更新香港自治法報告，點名制裁24名損害香港自治的中港官員，其中14名中國全國人大常委會副委員長全部上榜。
根據1992年「香港政策法」規定，美國國務卿須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。
2019年11月生效的「香港人權與民主法」（HongKong Human Rights and Democracy Act）進一步要求國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。（編輯：劉學源）1100331