女大生買牛肉麵竟驚見「水龍頭」！畫面曝網全傻眼：好扯

自己煮的總是最安心，不過，現代人生活忙碌，為了方便，往往都會直接買外食來飽餐一頓，然而，吃外食最怕遇到的就是不乾淨，近日就有一名女大生表示，自己日前買牛肉麵回宿舍吃，怎料，吃到一半竟撈到「水龍頭」，讓她既傻眼又氣憤，痛批「真的管理很不ok欸！」而畫面曝光，其他網友也全看傻，不禁直呼「好扯！」

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原PO在

Dcard心情板

貼出照片並表示，她上完課順路到買了一碗牛肉麵回宿舍吃，依照往常習慣，她吃東西的順序都是先吃麵在喝湯、吃肉，麵吃得差不多後，她便拿出湯匙一口一口喝著湯配yt影片，沒想到就在她終於要吃第一口肉時，竟然撈出了「水龍頭！」這讓他瞬間傻眼，強調「不誇張真的是一顆完整的水龍頭！」

▲一名女大生透露，自己日前買牛肉麵回宿舍吃，怎料，吃到一半竟撈到「水龍頭」，讓她既傻眼又氣憤！（圖／翻攝自Dcard）

當下原PO真的傻眼到不行，差點吐了出來，氣得直接把整碗拿去跟店家反應，退回104元，但店員僅說「不好意思，我們水龍頭鬆掉沒注意掉下去。」 當下她超級氣，但又不知道他們除了退錢還能幹嘛，越想越不行，「估計是整鍋在裝水的時候水龍頭掉下去鍋裡的，大概一堆人都吃到了吧！還有一點疑問，他們水龍頭不見沒發現不會去找嗎？不見了都不會懷疑掉進鍋裡啊？還是都想說算了？真的管理很不ok欸！」

而畫面曝光，網友也全看傻，紛紛留言「蝦爆欸！這個東西也能掉進去，不過這個掉了只會感覺水變大，他們可能也無感」、「那是前面濾網跟起泡器的頭，這會掉下來也很扯，因為平時拆這個都要用鴨嘴鉗去轉了」、「傻眼好噁心，然後說對不起很難嗎？」「好扯！」「剛剛看前面還覺得很荒謬，還笑出來覺得超誇張到底是哪裡的牛肉麵這樣」、「傻眼餒，好噁心」。（編輯：許苡晴）