打完AZ疫苗　7.8%第1天不適無法工作

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北31日電）指揮中心昨天公布全台6528名AZ疫苗接種者的健康回報資料，發現注射部位疼痛與疲倦是最常見不適症狀，另有7.8%接種後第1天就因身體不舒服，無法工作。





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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨天下午在疫情記者會中表示，民眾接種AZ疫苗後，可參加Taiwan V-Watch回報系統，每天會以問卷方式提醒回報身體狀況，以瞭解並追蹤民眾常見接種後不良反應發生概況，也會提醒接種者第2劑疫苗施打日期。





據統計，3月22日到29日全台共有1萬891人接種，其中共有6528人參與健康回報追蹤，參與率近60%，接種者年齡層大多落在18歲至49歲、約占79.6%。





莊人祥指出，根據回報資訊，注射部位疼痛與疲倦是接種後最常見的症狀，而且可能持續多日；發冷、頭痛、自覺體溫偏高等症狀較常出現在接種後第1天及第2天；注射部位腫脹、硬塊與發紅等則較常出現在第4天至第7天的健康回報中。





莊人祥說，約有25%接種者回報發燒超過38度，另有7.8%在接種的第1天因身體出現不舒服症狀無法工作，到了第3天預計降至5%。





根據指揮中心最新統計，全台昨天共有1684人接種疫苗，累計1萬2605人接種，其中責任醫院風險等級1的醫事人員已有6301人、約10.82%接種，風險等級2的醫事人員則有約6028人、約4.12%接種，奧運培訓隊累計44人接種，其他人員共232人。





不良事件通報方面，昨天共新增10件，其中9件為非嚴重不良件，出現發燒、肌肉痛、四肢痠痛、頭痛、畏寒等症狀；另有1件為其他疑似嚴重不良事件，莊人祥說，這例個案為南部的醫護人員，接種後出現喘、頭暈、胸悶等症狀住院治療，預計今天就會出院。（編輯：吳協昌）1100331



