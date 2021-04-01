NBA／詹皇傳在明星賽時招募Curry 勇士總管對此不擔心
記者黃建霖/綜合報導
2021-04-01 09:01:50
日前有媒體傳出「詹皇」LeBron James在明星賽期間，曾招募金州勇士當家球星Stephen Curry的消息，引起外界熱議。對此，勇士總經理Bob Myers今(1)日也做出回應，他認為以一名出色的球員來說，這是很正常的事。
James在明星賽選人時，將Curry納入隊中，當時他笑說自己只是選最強的陣容，不過《ESPN》記者Brian Windhorst在節目中透露，James曾嘗試對Curry進行招募。
「我們將會一直聽到這種傳聞。」Myers對此表示，「我認為這樣的傳聞，或者是關於這位出色球員的傳聞，只要他一直表現優異，類似的流言就不會消失。」
Curry下一季仍有約在身，薪資為4578萬美元，不過勇士應該會在這個夏天提前和他談下一份合約，而這時球員就有籌碼能談判。勇士本季戰績差強人意，不過下一季明星射手Klay Thompson將有望回歸。
不過Myers有信心Curry將不會離隊，「我認為Steph覺得我們在現階段為他提供了一個很有競爭力的機會，無論是個人還是球隊。我想說的是：『我認為Steph現在很開心。』我覺得他處在一個很好的位置。在這裡待得很好。」