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4天前大港開唱後失蹤　「謎路人」主唱證實魂斷愛河

娛樂中心／綜合報導

2021-04-01 09:04:03｜2021-04-01 09:19:20

▲「謎路人」主唱小賀過世，得年28歲。（圖／謎路人臉書）
▲「謎路人」主唱小賀過世，得年28歲。（圖／謎路人臉書）
大港開唱上週末（27、28日）在高雄駁二舉行，沒想到，昨（31日）晚卻傳出憾事，表演樂團「謎路人」及其經紀公司發出聯合聲明，透露接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，確定該名男子就是28歲主唱小賀，震驚表示：「大港開唱演出結束後，他的狀況非常好。」

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▲「謎路人」主唱小賀（上圖、下圖中）驚傳過世。（圖／大港開唱臉書）
▲▼「謎路人」主唱小賀（上圖、下圖中）驚傳過世。（圖／大港開唱、謎路人臉書）
▲▼「謎路人」主唱小賀（上圖、下圖中）驚傳過世。（圖／大港開唱、謎路人臉書）
聲明中寫道，謎路人結束大港開唱表演後，小賀的狀況非常好，無論團員還是公司都認為他的演出在水準之上，更鼓勵小賀要越來越穩定，「大港開唱的兩天，小賀都跟著團員進出，也非常開心的演出以及享受音樂祭」，孰料，29、30日兩天，團員都聯繫不上小賀，31日便到警局報案，「報警的同時也接獲警方於愛河撈起無名死者的消息，於是協同家屬進一步指認，最終確認了小賀往生的消息。」

文中也透露，小賀曾有過一段無法令人放心的日子，但在團員與公司的支持下，他度過了低潮，經過一年多努力，不僅在音樂上有更突破的發揮，生活狀態也相當穩定，「並非外界所傳的精神問題」。

公司呼籲，在警方釐清小賀的死因前，請大家不要隨意揣測，因為任何網路上的流言蜚語，對小賀的家人、朋友都是二度傷害。「請大家一同為小賀祈求冥福，永遠記得他的歌聲與台上的姿態，那個從小帶著驕傲的翅膀努力成長的孩子，現在會成為每個人的翅膀，永遠守護著大家。」

而大港開唱粉專也貼出小賀演出當天的照片，並以其歌曲《只記得你曾經存在》歌詞追悼，感傷地說：「會記得你在舞台上振翅的模樣，謝謝你在大港帶來精彩的演出，小賀 81 ，你唱的歌你寫的詞，我們永遠carry on，You will always be missed and loved。」（編輯：楊穎軒）

▲小賀英才早逝。（圖／謎路人臉書）
▲小賀英才早逝。（圖／謎路人臉書）
▲「謎路人」及經紀公司聲明全文。（圖／謎路人臉書）
▲「謎路人」及經紀公司聲明全文。（圖／謎路人臉書）
▲大港開唱粉專悼文。（圖／大港開唱臉書）
▲大港開唱粉專悼文。（圖／大港開唱臉書）
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