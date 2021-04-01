影／帛琉首發團旅客不嫌旅費貴　因為「太久沒出國了」！

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資訊業先生表示，雖然也會覺得團費偏高，但就想說很久沒出去了，「豁出去了，先享受第一次吧！」他也提到，以往一年要坐飛機幾十次，但是這是一年多以來，第一次坐飛機，像剛剛去機場停車的時候，機場空無一人，感覺很特殊﹔期待下一個希望開放的是日本，因為日本是國人最愛的地方。
以撰寫日本旅遊的文章的石先生，直呼「很久沒有感受到坐飛機的感覺，今天終於體驗到了」石先生說，因為職業關係，才想要參與首發團，因為未來日本也會開放旅遊泡泡，想了解旅遊泡泡的到底是什麼形況，未來如果日本也開放會是何種型態。
另一名首發團旅客，從事自由業的先生，面對多家媒體詢問久違出國，參與旅遊泡泡的心情，笑答「我這次比較像是去工作吧！出去玩怎麼會有這麼多相機對著我！」這名自由業先生也表示，參與旅遊泡泡首發團就像是參與歷史，因為旅遊泡泡也沒幾個國家敢試，端看該國國人對政府有沒有信心。
領隊Brenda Hsuan在1月時有先和外交團先行前往帛琉，她說，雖然團進團出的形式無法讓人人都滿意，但是大家都很久沒有旅遊了，到帛琉跟在台灣旅行的感覺是很不一樣的，落地看到藍天跟大海的瞬間，感受很不一樣，這次旅遊泡泡準備的時間很短，雙方的政府都很謹慎小心，景點的安排真的沒有辦法很特別。
Brenda Hsuan解釋，目前旅遊泡泡是以一個領隊帶19人，會有2個當地導遊帶整個團，遵守每天幫大家量體溫，比較多人的地方也會要求要戴口罩。
針對當地旅遊限制部分？Brenda Hsuan說，基本上領隊都會帶領大家，遵守大家公共場合、電梯等，都要戴口罩，前往船上、景點都要由導遊帶領，他們不可以像以前非常自由的進出所有的地方，進出的地方都是要有認證的，像是餐廳、商場、旅館，都是帛琉當地有上課、有拿到證照的地方才能進出。