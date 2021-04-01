你對獎了嗎？今年1-2月期統一發票16人中1000萬元特別獎
記者顏真真/台北報導
2021-04-01 10:34:17
今（2021）年1-2月期統一發票已於3月25日開出，財政部也將於今（1）日下午公布中獎清冊。根據財政部初步統計，1-2月期統一發票共有16人中了新台幣1000萬元特別獎，200萬元特獎也有8人中獎，還沒有對獎的人，趕快找出家中當期發票，也許你就是那位幸運中獎人。
今年1-2月期統一發票1000萬元特別獎的中獎號碼為「80325690」，200萬元特獎的中獎號碼為「95201943」，20萬元頭獎3組中獎號碼分別為「64613291」、「00581856」、「63105417」，另增開1組六獎中獎號碼為「295」。
財政部也將於今日下午公布中獎清冊，並根據初步統計，今年1-2月期統一發票1000萬元特別獎共有16張中獎，而200萬元特獎也開出了8張，兌領獎金時間從今年4月6日至7月5日，大家可別忘了對獎，中獎者並得於7月5日內領獎。
另外，財政部表示，去年11-12月期統一發票1000萬元特別獎還有6張中獎發票未兌領獎金，200萬元特獎也有5張中獎發票還沒來領獎，領獎期限至今年5月5月止。