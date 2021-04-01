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NBA／湖人主控拒絕23億續約合約　傳公牛今夏有意挖角

記者黃建霖/綜合報導

2021-04-01 09:58:17｜2021-04-01 10:01:36

湖人後衛Dennis Schroder
▲湖人後衛Dennis Schroder。（圖／美聯社／達志影像）
在開出續約合約、但遭到主控Dennis Schroder（施洛德）拒絕後，洛杉磯湖人今年夏天可能得面臨被挖角的問題，根據《HoopAnalysisNet》寫手Evan Massey報導，芝加哥公牛對這位能力出色的雙能衛很感興趣。

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Schroder在Danny Green的交易案中來到湖人，本季擔任球隊先發控球後衛，場均能貢獻15.4分、4.9次助攻和3.5個籃板。最近幾周在湖人2位超級球星Anthony Davis和LeBron James缺陣的情況下，他表現的相當出色。

然而此前有報導指出，湖人和Schroder的續約進展並不順利，他拒絕了球團開出的4年8400萬美元(約台幣23億)的合約。而若洛城無法留下他，季後預計將會有很多球隊對他感興趣。

公牛就是這些追求者的其中之一，Massey表示如果風城沒辦法得到「球哥」Lonzo Ball，那麼Schroder將會成為他們的第2選擇。

而對於湖人來說，他們得想辦法留下Schroder，因為球隊的今夏薪資空間並不足以招募來和他同水準的後衛前來，如果前者不是透過交易來開，那將會給紫金軍留下巨大的戰力空缺。

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