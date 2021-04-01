中國當局威脅「越演越烈」！BBC駐北京記者離開來台

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沙磊透露，在中國期間，媒體拍攝工作過程中他與其他工作人員都被監視著，不斷受到執法人員的威脅。近幾個月的情況越來越惡化，中國甚至在官媒上對《BBC》、個人進行文宣攻擊，例如中國官媒《環球時報》就以「抹黑中國的洋記者」來形容他。
考量到威脅步步逼近，沙磊與《BBC》討論後都認為繼續留在北京過於危險，因此決定來到台灣。沙磊的妻子也是一名報導中國內容的記者，在愛爾蘭公共廣播電台（RTE）工作。沙磊透露，他與他的家人在離開中國時，於機場甚至被便衣警察跟蹤至登機區。沙磊表示，目前其他記者同事仍留北京，他希望能在台灣繼續從事媒體工作。
這並不是第一次有外國媒體記者離開中國，受到香港2019年反送中運動、《國安法》影響，外國媒體對在香港的言論自由受到損害而感到憂慮，美國《紐約時報》去年在國安法實施後不久，撤出三分之一的工作人員至韓國首爾。美中關係惡化的過程中，中國也將驅逐《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等媒體的記者，作為報復美國的手段。
對於沙磊離開中國至台灣一事，中國外交部發言人華春瑩昨（31）日表示，中方在沙磊的記者證即將到期時才得知他已離境，他離境前並未以任何方式告知中方部門原因。華春瑩認為，如果沙磊覺得自己公正客觀，應該要勇敢面對，受到威脅就應該報警，中國會保護他的安全。