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中國當局威脅「越演越烈」！BBC駐北京記者離開來台

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-01 09:59:27

沙磊 John Sudworth
▲《BBC》記者沙磊（John Sudworth）曾在2020年1月訪問剛成功連任的總統蔡英文。（圖／翻攝自BBC YouTube影片）
英國《BBC》駐中國記者沙磊（John Sudworth）曾經因新疆地區維吾爾族人權議題報導獲獎，其專業能力也被《BBC》公開肯定，然而近期他卻帶著家人傖惶逃離北京。在中國生活超過9年的沙磊表示，由於中國當局的威脅情況不斷惡化，他才因此移居至台灣。

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《BBC》日前發表聲明，表示沙磊在新疆的報導，揭露了中國當局不希望全世界所知道的真相。沙磊在視訊訪問中表示，目前他人已在台灣接受隔離。對於為何離開中國，沙磊表示他過去對新疆、香港以及新冠病毒（COVID-19）等議題的報導，對中國當局來說非常敏感。

沙磊透露，在中國期間，媒體拍攝工作過程中他與其他工作人員都被監視著，不斷受到執法人員的威脅。近幾個月的情況越來越惡化，中國甚至在官媒上對《BBC》、個人進行文宣攻擊，例如中國官媒《環球時報》就以「抹黑中國的洋記者」來形容他。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《BBC》曾對新疆再教育營內部進行一系列的報導。（圖／美聯社／達志影像）
考量到威脅步步逼近，沙磊與《BBC》討論後都認為繼續留在北京過於危險，因此決定來到台灣。沙磊的妻子也是一名報導中國內容的記者，在愛爾蘭公共廣播電台（RTE）工作。沙磊透露，他與他的家人在離開中國時，於機場甚至被便衣警察跟蹤至登機區。沙磊表示，目前其他記者同事仍留北京，他希望能在台灣繼續從事媒體工作。

▲（圖／翻攝自Twitter）
▲沙磊曾在2020年總統大選後專訪蔡英文。（圖／翻攝自Twitter）
這並不是第一次有外國媒體記者離開中國，受到香港2019年反送中運動、《國安法》影響，外國媒體對在香港的言論自由受到損害而感到憂慮，美國《紐約時報》去年在國安法實施後不久，撤出三分之一的工作人員至韓國首爾。美中關係惡化的過程中，中國也將驅逐《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等媒體的記者，作為報復美國的手段。

對於沙磊離開中國至台灣一事，中國外交部發言人華春瑩昨（31）日表示，中方在沙磊的記者證即將到期時才得知他已離境，他離境前並未以任何方式告知中方部門原因。華春瑩認為，如果沙磊覺得自己公正客觀，應該要勇敢面對，受到威脅就應該報警，中國會保護他的安全。

▲中國外交部發言人華春瑩形容歐美各國就新疆議題制裁中國的行為，就如同「八國聯軍」。（圖／翻攝自影片）
▲中國外交部發言人華春瑩表示，中國會保護沙磊的人身安全。（圖／翻攝自中國外交部官方影片）
 

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