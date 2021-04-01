殺進HBL四強 東泰籃球隊送縣長楊文科球衣分享榮耀

成軍6年的新竹縣東泰高中籃球隊參加109學年度HBL高中籃球聯賽，首度闖進4強，日前(3月31日下午)14位球員在教練、學校主任黃仕佑的帶領下，到新竹縣政府接受縣長楊文科頒獎，並贈送東泰球衣、獻獎杯分享榮耀，六福村主題遊樂園慶賀東泰籃球隊表現亮眼，為新竹縣爭光，將招待隊職員免費入園。





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東泰高中籃球隊3月初在小巨蛋參加109學年度HBL高中籃球聯賽，縣長楊文科、立委林為洲等人親自到場加油，東泰與七度奪下HBL男子組冠軍的南山高中競技，以4分之差飲恨，得到全國第四名的佳績，楊縣長稱許東泰締造傳奇。











縣長楊文科肯定教練在球技指導、戰術戰略運籌的用心，另外，也照顧到球員的心理素質，克服壓力、爭取每一次上場最完美的表現，才能扳倒HBL的強隊、創球隊成立以來的歷史挺進四強，這也是新竹縣首次有學校進入全國四強，楊縣長特別準備了攻城獅球衣、運動毛巾、竹縣吉祥物皮皮獅等禮物給每位球員。











楊縣長表示，新竹縣是喜愛運動的城市，籃球運動在這兩年更是發光發熱，除了東泰高中籃球隊，竹縣去年也有了一支職籃隊~新竹街口攻城獅隊，主場地竹縣體育館每次比賽都擁進近萬人觀賽，縣府未來對各項運動的支援會更給力，打造竹縣成為健康樂活休閒城市。



