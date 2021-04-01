美艦通過台海情資次數　國安局、國防部不同調

國安單位對於監控周邊情勢情資出現重大落差，引發國安單位是否有溝通落差疑慮！國防部與國安局在今（1）日送到立法院外交及國防委員會的報告中，在美軍艦通過台海數據大不同，顯示國安局與國防部在情蒐資料有很大誤差。國防部在書面報告中指出，「今年 1 月及 2 月各有 2 艘美國海軍柏克級驅逐艦通過台灣海峽。」但不含3月份1次通過台灣。而國安局報告則指出「今年以來，美艦3次通過台海、2度從事南海航行自由任務」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 立法院外交及國防委員會今日邀請國安局、外交部、國防部、陸委會、海巡署、經濟部及農委會報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響專案報告」。國安局報告指出，今年迄3月30日 1700 時，各型機侵入我西南防空識別區達170餘 架次，其中1、2 月在台灣西南方向進行海空 演訓，3月26、29日兩度飛往台灣以東防空識別區周邊活動，加強對台軍事恫嚇。報告也指出，美等主要國家加強印太區域軍事存在，今年以來，美艦3次通過台海、2度從事南海航行任務，美航艦打擊群「羅斯福號」及「尼米茲號」2 月在南海實施雙航艦聯訓，展現安全 承諾及軍事存在。國防部報告則指出，今年1月及2月各有2艘美國海軍柏克級驅逐艦通過台灣海峽。根據國防部與美國海軍第7艦隊公開訊息指出，2月4日「馬侃號」（USS John S. McCain）、2月24日的「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur）、3月10日的美軍伯克級驅逐艦「芬恩號」（USS John Finn）。而國防部則在今天的專案報告中指出「1 月及 2 月各有 2 艘美國軍艦」，即有4艘美艦通過台海，還不含3月10日美艦的「芬恩號」。許水德逝世藍營人士拈香致意 馬英九讚他樸實又努力帛琉首發團有陽性個案怎麼辦？陳時中：立刻後送醫院內幕／外交部贈帛琉「迅猛小金剛」船艇 助強化海巡能力