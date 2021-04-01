日媒爆福原愛聘好律師 江宏傑表態「不會把小孩交給妳」
娛樂中心／綜合報導
2021-04-01 10:16:15｜2021-04-01 10:23:01
福原愛、江宏傑婚變疑雲從2月底延燒至今1個月，昨（31日）日媒最新爆料，指與她共遊橫濱的高壯男密友，其實是有婦之夫，除了「雙不倫」引起議論外，另有知情人士表示，江宏傑已跟福原愛表明「不會把小孩交給妳」！
據《週刊文春》報導，一名福原愛的友人受訪透露，小愛原本想趕在兒子「小小傑」4月3日生日前回台，並考慮跟江宏傑開始討論離婚事宜，但顧慮到現階段返台，一定會被大批媒體包圍，加上隔離問題，因此遲至今日仍沒有動身；另外，江宏傑也明確告訴小愛：「我不會把孩子交給妳」。
福原愛友人表示，雖然阻礙重重，但福原愛離婚心意已決，目前已聘請一位律師準備打離婚官司，但昨天爆出男密友早就結婚的消息，讓小愛震驚又沮喪，「她現在處於不知道該相信誰才好的狀態。」（編輯：楊穎軒）
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