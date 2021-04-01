NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

日媒爆福原愛聘好律師　江宏傑表態「不會把小孩交給妳」

娛樂中心／綜合報導

2021-04-01 10:16:15｜2021-04-01 10:23:01

▲江宏傑（左圖）傳已向福原愛表明，不會讓她把孩子帶回日本。（圖／記者葉政勳攝、福原愛臉書）
▲江宏傑（左圖）傳已向福原愛表明，不會讓她把孩子帶回日本。（圖／記者葉政勳攝、福原愛臉書）
福原愛、江宏傑婚變疑雲從2月底延燒至今1個月，昨（31日）日媒最新爆料，指與她共遊橫濱的高壯男密友，其實是有婦之夫，除了「雙不倫」引起議論外，另有知情人士表示，江宏傑已跟福原愛表明「不會把小孩交給妳」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲愛傑離婚風波已拖1個月。（圖／福原愛臉書）
▲愛傑離婚風波已拖1個月。（圖／福原愛臉書）
據《週刊文春》報導，一名福原愛的友人受訪透露，小愛原本想趕在兒子「小小傑」4月3日生日前回台，並考慮跟江宏傑開始討論離婚事宜，但顧慮到現階段返台，一定會被大批媒體包圍，加上隔離問題，因此遲至今日仍沒有動身；另外，江宏傑也明確告訴小愛：「我不會把孩子交給妳」。

福原愛友人表示，雖然阻礙重重，但福原愛離婚心意已決，目前已聘請一位律師準備打離婚官司，但昨天爆出男密友早就結婚的消息，讓小愛震驚又沮喪，「她現在處於不知道該相信誰才好的狀態。」（編輯：楊穎軒）

▲福原愛持續噤聲。（圖／福原愛臉書）
▲福原愛持續噤聲。（圖／福原愛臉書）
▲福原愛（右）、江宏傑全家福。（圖／江宏傑臉書）
▲福原愛友人表示，江宏傑（左）拒絕老婆帶走一雙兒女。（圖／江宏傑臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

NOW民調中心

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
69.57%30.43%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.12%68.88%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀