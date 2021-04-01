兒童節創意慶祝 竹縣推多元活動邀親子同歡

兒童節4天連假即將到來，新竹縣政府為讓孩子們度過充實而有意義的節日，縣內安排藝文、閱讀、音樂會等多元親子活動，包括內灣線合興車站行動書車及繪本音樂會、蕭如松藝術園區「家裡『梅』大人」主題活動，以及竹北文小1預定地連三天high翻的「幸福滿竹遊樂園」，可說動靜兼具、精彩萬分。縣內各國小也都舉辦創意活動慶祝，新竹縣長楊文科邀請家長利用連假，多多帶孩子體驗活動，一起留下珍貴的童年記憶。





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新竹縣長楊文科表示，兒童節最大的意義，在於喚醒大家共同關心兒童的受教權益，致力提供優質的受教環境，充分開展每個學童的潛能，確保身心健全發展。今年各校的慶祝活動都具有創意且結合不同學科內涵，十分落實108課綱跨領域之精神。











新竹縣文化局指出，近來受到大小朋友喜愛的行動書車，將在連假第二天(週六)開往富有童趣的內灣線合興車站，車上滿載各式童書、繪本，當天將發送限量50張的可愛動物版悠遊卡借閱證，現場借閱1本以上的小朋友，可獲精緻小禮。當天下午則會邀請傑出表演團隊「巴雀藝術」帶來繪本音樂會，與現場大小朋友共度一段文學結合音樂的童趣午後時光。











另外，連假第三天(週日)則有超夯「家裡『梅』大人」兒童節主題活動在蕭如松藝術園區登場，早上安排蜜蜂生態講座，讓孩子們了解台灣蜜蜂的種類、習性，蜂類對生態和環境的貢獻，以及認識蜂產品。下午則是好玩的醃脆梅DIY手作和大樹下小市集，充滿竹東小鎮濃濃的人情味和親切感。











竹北市則在2日至4日一連三天在嘉豐五路一段的文小1預定地舉辦「幸福滿竹遊樂園」兒童節活動，邀請Hello Kitty、布丁狗、大寶等大型人偶同歡，開幕當天號召三麗鷗家族粉絲著服裝或配件，帶領大小朋友一起幸福扮裝大遊行。現場將設置17座大型遊樂氣墊，還有酷炫VR科技體驗、摩天輪、飛行船、碰碰車，以及紙雕互動藝術講座、兒童劇、魔術秀、氣球秀等演出，今年特別引進特色貨櫃屋打造幸福滿竹之家，提供打卡地標。











除了各式藝文遊戲活動外，新竹縣各國小校園也都舉辦兒童節相關創意慶祝。寶山國小山湖分校設計「一起來尋彩蛋」，在校園各處放置彩蛋，裡面有英文單字紙條，學生尋蛋過程要把單字拼湊起來，才算挑戰成功。二重國小則延續之前跳蚤市場魔術方塊比賽，今年以魔術方塊作為兒童節禮物，讓小朋友看影片討論自學。











竹東鎮瑞峰國小則預訂本月7日辦理「乘坐時光機旅行」，先收集全校學生及部份教師幼兒時期的照片，透過「猜猜我是誰」讓大家看看每個人成長的轉變，並請老師分享童年時期的快樂，若有機會回到過去，最想做什麼事呢？也.讓孩子想想什麼是只有兒童才能擁有的事情或快樂，進而珍惜每分每秒的時光，把握當下。



