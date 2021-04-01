疫情推升宅經濟　業者撒免運搶賣大型家電

疫情期間重創了全球經濟發展，但卻讓電商產業逆勢起飛，民眾的消費需求透過便捷的科技與網路來滿足，不只傳統的3C周邊、生活小物、美妝用品等，近日就連知名品牌的大型家電，也掀起了網購熱潮。





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電商的快速發展，也讓傳統多在實體店銷售的大型家電業者看到商機，像是日立、飛利浦等知名品牌，也都紛紛尋求與電商合作，透過開設線上旗艦店，增加通路銷售機會，也確實在疫情期間繳出亮眼的成績單。





蝦皮購物品牌行銷部長廖君凰就分析，從疫情開始到現在，線下業者紛紛轉戰線上發展，光是合作的賣家數就增加了60%，品牌不只上架電商，還希望透過強強聯手增加營收，廖君凰也透露，第一季品牌參與站上活動的參與率，就足足成長了三成，而且這些參與店家的訂單量也成長了五倍，電商已經不是業者傳統銷售的通路之一，而是銷售上整個戰略的佈局之一。





日立家電部長李俊德也提到，過去品牌大部分的消費都來自實體通路，佔比甚至90%以上，但是最近兩年來，電商消費占比從13%拉高到20%了，對於一個深耕台灣市場超過30年以上的品牌，他認為這是很穩健的生態，品牌正在運用一些電商獨特的機制，來刺激買氣，像是過去傳統的客戶名單歸納問題，在電商合作下也可以用大數據輕鬆解決。





飛利浦副理李盈穎也提到，和電商聯手對原廠有很大幫助，尤其是「備貨」，透過分析購物車數據，可以更準確知道活動檔期之間的備貨安排，飛利浦針對電商運營還成立專門的團隊，分析後台數據，進而加強廣告推廣，像是怎麼樣的圖文能吸引效費者、怎樣的產品是檔期熱銷等。





蝦皮購物為了推動品牌合作，觀察到消費者年齡正在逐漸提高，希望把握上半年，因此開了一個新的節日，以家電等高單價品類為主，辦4.4品牌購物節，希望經由造節的概念，來替品牌創造新的流量，透過像是廣撒免運券、商城85折券，以及最重要的家電下殺到4折起等誘因，要來衝刺買氣。





業者端李盈穎也表示，因為這樣的造節效應，讓消費者對於過去是「有需求才購買」，轉變成被檔期吸引、增加消費，甚至搭配電商的遊戲娛樂功能，去創造所謂的「購買需求」。李俊德也點出，過去一年在旗艦館的消費購物很穩定，透過數據分析讓他們更改品項、投其所好，還能延長商品生命。





