打造動漫風成長饗宴 新北市圖寶寶抓周活動吹「鬼滅」風
記者陳志仁／新北報導
2021-04-01 10:38:31
寶寶抓周也吹「鬼滅」風！為幫新生兒慶祝第一個兒童節，新北市立圖書館4月起陸續於各區分館推出12場次的免費「寶寶閱讀抓周趣」活動；打頭陣的蘆洲兒童親子分館，更結合深受大人小孩喜愛的人氣動畫《鬼滅之刃》，為周歲寶寶打造「動漫風」的成長饗宴。
新北市立圖書館表示，拿聽診器的禰豆子，象徵寶寶長大以後可能當醫師；握筆的炭治郎，則代表富有創造力及想像力；抓麥克風的我妻善逸，代表有表演天分；拿印章的煉獄杏壽郎，代表出色的領導力與判斷力；拿刀劍的嘴平伊之柱，則象徵具有冒險精神，隨著寶寶們抓起不同的鬼滅角色，現場驚喜與歡笑聲不斷。
兒童節前夕，蘆洲兒童親子分館特別發揮創意，結合時下最夯的「鬼滅」元素，為親子舉辦了充滿動漫風的「閱讀抓周」活動；除別出心裁的鬼滅主要角色抓周物品，還有「新手爸媽全集中呼吸法秘笈」，教導新手父母嬰兒舒緩按摩手法及情緒紓壓心法，讓育兒更加上手，搭配抓周活動，圖書館同時也準備5種象徵對應的繪本書，免費送給參與的家長。
新北市立圖書館「寶寶閱讀抓周」的親子活動從4月起至12月止，同時也幫寶寶做另類的性向測驗外，還準備與職業興趣相對應的繪本圖畫書，及寶寶閱讀日記，免費送給參與家長，活動免費，有興趣的家長千萬別錯過！詳細活動資訊及參加的方式，請至新北市立圖書館的網站查詢。