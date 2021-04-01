帛琉首發團有陽性個案怎麼辦？陳時中：立刻後送醫院
記者孫唯容/綜合報導
2021-04-01 10:37:34｜2021-04-01 10:39:03
台帛旅遊泡泡首發團將在今（1）日下午起航，交通部長林佳龍與衛福部長、流行疫情指揮中心指揮官陳時中，特別前往桃園機場視察篩檢情況﹔陳時中表示，旅遊泡泡首發團真的出現新冠肺炎陽性個案，會立刻從後面的通道，由救護車送到醫院。
今天參與首發團的旅客皆提早前往機場，進行分批逐團核酸（PCR）檢測，結果將在下午1點公布﹔陳時中表示，目前正在等待旅客們的PCR檢測結果，希望等待的過程大家遵守「小規模接觸」的原則，因為萬一萬一有任何陽性，就要進行疫調，接觸得越少，匡列得越低，但是當然不希望有陽性的個案。
陳時中說，到了帛琉之後就是團進團出，不要把其他國家不安全的因素帶出來，入境的時候，有帛琉團跟其他團的入境分流，覺得非常得好，因為將來入境的分流也會是趨勢，由於各國的風險不同、施打疫苗情況不同，在入境的時候需要做出分流措施，這次給大家很好的機會做演練，以後擴大開放之後可以做得更好。
陳時中指出，如果今天真的發現新冠肺炎陽性個案，會立刻從後面的通道，由救護車送到醫院，目前疫調醫師在判斷症狀跟接觸的情況，他們都非常有經驗，可以做出最好的因應作為。
陳時中說，如果真的出現陽性個案， 疫調醫師會決定同行者誰需要留下，不能出國，他認為同住家人的話，一定是不行的。
至於首發團到底有幾位旅客？林佳龍表示，本次總有125位左右，由於有帛琉總統的訪問團，未來幾團旅遊泡泡的遊客總數將上線控制在110位，首發團約有90幾位，都在控制範圍內。
媒體下一波旅遊泡泡是關島嗎？林佳龍回應，關島方面也很積極，雙邊都有在接觸中，但是還未到送件階段。
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