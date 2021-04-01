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H＆M避談新疆棉花　CEO證實將關閉中國20家店

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-04-01 10:42:50｜2021-04-01 10:43:29

HM 新疆棉花/瑞典快時尚/ 抵制/H&M
▲H&M昨（31）日發表有關中國新疆棉花爭議的聲明，也公布2020財年報告，H&M CEO證實中國有20家門市即將或已經關閉。（圖／美聯社／達志影像）
近期多個國際品牌就新疆人權議題發表聲明，或因為加入「更好的棉花倡議」（BCI）而受到中國輿論抵制。最早被中國網友攻擊的瑞典知名快時尚品牌H&M昨（31）日發表聲明，未直接提及棉花議題，但表達對中國市場的重視。H&M首席執行官（CEO）表示，目前在中國已關閉約20家門市，外界推測主要可能為受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響。

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H&M昨日發表2020年12月至2021年2月的財務報告，稅前虧損達到13.9億瑞典克朗（約1.59億美元），去年同期的盈利額則為25億瑞典克朗（約合2.87億美元）。其中，按銷售額計算，中國是H&M的第三大市場，占整體收入的6%。

據H&M財務報告，截至2020財年，H&M集團在全球74個市場共開設5018家店面，並於其中52個市場開設網上商店，其中中國在146個城市共擁有445家門店。H&M還保守估計，今年（2021）將關閉250家店面。

H&M首席執行官（CEO）赫爾默森（Helena Helmersson）強調公司對中國市場的重視，並證實在中國有20家H&M門店將關閉；但對於收店的詳細原因或時間，並未進一步說明，同時也沒有回應H&M在中國的供應鏈是否受到抵制潮的影響。

中國近期抵制H&M等國際品牌，各類電商、地圖App都紛紛下架，甚至有些人將H&M的招牌拆下；但有分析人士認為，H&M減少實體店面的主因和近期的抵制風潮關係不大，主要是持續至今的新冠肺炎疫情，導致各類實體店面銷售蕭條。

《華爾街日報》則報導，抵制H&M實際上是中國政府干預西方企業的測試對象，北京現在越來越想利用民間力量干預外國企業。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）預測，中國國內對H&M的抵制潮將會消散，而也被推上風口浪尖的Nike、Adidas因為對北京冬奧會的大量投資，中國也會為了面子態度放軟。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲H&M CEO赫爾默森（左）證實中國將有20家店關閉。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／翻攝自H&M官網）
▲H&M昨（31）日發布的聲明，強調公司對中國市場的重視。（圖／翻攝自H&M官網）
 

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