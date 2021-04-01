H＆M避談新疆棉花　CEO證實將關閉中國20家店

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據H&M財務報告，截至2020財年，H&M集團在全球74個市場共開設5018家店面，並於其中52個市場開設網上商店，其中中國在146個城市共擁有445家門店。H&M還保守估計，今年（2021）將關閉250家店面。
H&M首席執行官（CEO）赫爾默森（Helena Helmersson）強調公司對中國市場的重視，並證實在中國有20家H&M門店將關閉；但對於收店的詳細原因或時間，並未進一步說明，同時也沒有回應H&M在中國的供應鏈是否受到抵制潮的影響。
中國近期抵制H&M等國際品牌，各類電商、地圖App都紛紛下架，甚至有些人將H&M的招牌拆下；但有分析人士認為，H&M減少實體店面的主因和近期的抵制風潮關係不大，主要是持續至今的新冠肺炎疫情，導致各類實體店面銷售蕭條。
《華爾街日報》則報導，抵制H&M實際上是中國政府干預西方企業的測試對象，北京現在越來越想利用民間力量干預外國企業。中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）預測，中國國內對H&M的抵制潮將會消散，而也被推上風口浪尖的Nike、Adidas因為對北京冬奧會的大量投資，中國也會為了面子態度放軟。
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