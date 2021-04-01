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讓家成為兒童堡壘　土城醫院志工隊透過話劇宣導居家安全

記者陳志仁／新北報導

2021-04-01 11:06:56

土城醫院兒童神經內科陳韻茹醫師
▲土城醫院兒童神經內科陳韻茹醫師提供幾個居家安全防護的小技巧，提醒兒童及家長注意。（圖／土城醫院提供）
兒童節前夕，新北市立土城醫院志工隊今（1）日在院區演出「打造兒童居家安全城堡」的話劇，宣導居家安全防護知能，盼能降低意外事故的發生；土城醫院兒童神經內科醫師陳韻茹也提供「小朋友們，千萬要切記」、「家長們，絕對要注意」幾個居家安全防護的小技巧。

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▲新北市立土城醫院志工隊今（1）日在院區演出「打造兒童居家安全城堡」的話劇，宣導居家安全防護知能。（圖／土城醫院提供）
▲新北市立土城醫院志工隊今（1）日在院區演出「打造兒童居家安全城堡」的話劇，宣導居家安全防護知能。（圖／土城醫院提供）
 

土城醫院指出，根據衛福部2019年發布的死因統計資料，1至14歲兒童死因，以「事故傷害」居首，「交通事故」及「照顧疏忽」是造成兒童死傷的2大主因；其中，家中的意外事故，包括各種平面或傢俱上的跌落或墜落、燒燙傷、嗆到／噎到／窒息、浴盆中溺水及淹沒、氣體或藥物中毒等。

陳韻茹醫師表示，門診曾收治一位5個月大的嬰兒，媽媽將寶寶獨自放在大人床上，想說只是去一下廁所，一轉身就聽到碰的一聲，寶寶已躺在地板嚎啕大哭，幾小時後寶寶的前額出現一個腫包，媽媽趕緊帶著寶寶就醫；經看診確認寶寶無嘔吐或抽搐等症狀，眼神靈活、四肢有力，安排身體檢查及神經學檢查後，除前額腫包外無其他異常。

陳韻茹醫師提供幾個居家安全防護的小技巧，提醒兒童及家長注意，包括「小朋友們，千萬要切記」－不爬高、不亂拿東西吃、不靠近爐火、不拿危險物品、不將手放門縫；「家長們，絕對要注意」－仰睡不趴睡、不讓幼童獨處、傢俱防撞防開啟、浴室應防滑、危險物品收好、窗台陽台高度夠。

土城醫院社工師周政仁說，希望藉由話劇演出及闖關的活動，增加兒童及家長對居家安全的敏銳度，強化居家防護小技巧，身為家長有責任為孩子營造安全成長的居家環境，不讓兒童獨處在易發生危險或傷害的環境下，讓「家」成為真正安全的堡壘，共同守護兒童平安健康成長。

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