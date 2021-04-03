幫未來主人翁超前部署　專家建議兒童投保掌握3大原則

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由於小朋友活潑好動，很容易一不注意時就發生意外，而意外險的保費相對來說較低，保費負擔較輕，全球人壽建議可投保意外險及意外醫療險，並將日額型意外險保額調高，以彌補當小朋友意外住院，家長請假照顧小孩的薪水。以國小生為例，日額型意外險的保額建議可配置每日2000元、實支實付型意外醫療險保額則配置5萬元。
若爸媽預算足夠，建議可在新生兒時期就先規畫完整的醫療保障，新生兒時期因抵抗力較弱，容易因為外在環境感染住院。因此，想要建構完整的醫療保障，實支實付醫療險是必備保障，因為隨著醫療科技進步，需要自行負擔健保不給付的項目不僅越來越多，費用也越來越高，除了實支實付醫療險外，也可搭配自負額實支實付型醫療險，將保障額度拉高，以面對未知的大筆醫藥費用。
永達保經也提到，除了持續強化實支實付的醫療保障，根據金管會最新公布的「第6回生命表」來看，雖然定期壽險保費可望調降，但隨著國人平均壽命延長，醫療險的使用程度也相對較高，長壽風險增高，包括失能扶助險、住院醫療險或是手術醫療險等醫療險保費，恐會調漲10%以上，應及早規畫。
由於有些癌症其實好發在孩童時期，也可用重大傷病險來補足保障缺口，主要是重大傷病險主要依健保局的重大傷病證明作為理賠依據，若未來健保局公告調整重大傷病範圍，保障範圍將從新從優，除投保當時所涵蓋的傷病一樣有保障，新增的項目也會納入，保障只增不減。只要符合條款約定取得重大傷病證明，即可申請理賠，一次給付保險金，可自由運用選擇適合治療方式。
擔心保費過高或只是想要額外加強部分保障，全球人壽建議也可選擇定期險商品，除了可以讓預算運用更有彈性之外，還可以針對不同階段的需求來提高保障的額度。當然，隨著家長的收入慢慢增加以及孩子步入不同階段，保障的規畫都應該要定期檢視，並且依當時的需求來進行調整。
此外，經濟能力好的家長們，永達保經建議也可趁現在美元相對低點，入手美元保單，幫小孩準備一筆教育基金，建議以美元利變型壽險來規畫，利用時間複利的優勢，提早預留所需費用。直接以美元收付，未來留學時期也可省去匯兌風險。