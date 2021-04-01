高雄進入水情橙燈　首次召開旱災應變會議

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陳其邁強調，目前市府將進行幾項措施，一、從4月1日開始，高雄市將自來水全日減壓供水；第二、每月用水超過1000度，非工業用水需節水10%、工業用水戶需節水7%，游泳池洗車、三溫暖、水療業者及其他不急需之用水需節水水10%，並針對未達節水目標用戶，優先進行鉛封；第三、請相關局處公開備用水源、水車，供水點及取水資訊，並確實盤點可用的相關資源，減少對市民及產業所造成的不便。
經濟部水利署南區水資源局指出，目前高雄地區的阿公店水庫、澄清湖、鳳山水庫合計有946萬噸的水量，目前調度及備援原則就是優先使用川流水，若川流水不足時，就啟用伏流水及地下水，儘量維持轄內及南化水庫的高水位，並在必要時啟動跨區水源支援，而科學園區、工業區及加工出口區採園區總量節水7%，並由科技不、工業局及加工出口區管理處負責管控，亦請行政機關及國營事業帶頭節水10%自來水為目標。
農田水利署高雄管理處則指出，目前高雄一期作種植面積約16,000公頃，其中稻作面積約5,000公頃，但目前水情不佳，水量僅有約歷年同期的45%，所以將採取輪灌措施，同時增抽地下水、抽取回歸水補充灌溉用水，其中就包含曹公圳、獅子頭圳及復興渠。
自來水公司第七股管理處在會中則針對橙燈、紅燈供水整備狀況進行報告，因水情欠佳，第七管理處加水桶及水車數量有限，遂請高雄市政府協助準備額外的大型加水桶、並協助水車支援，以便市民取水，若是水情燈號進入紅燈，也相管局處委請里辦公室發放停水通知單，協助宣導停水相關措施。
高雄市政府水利局表示，高雄在4月1日進入水情橙燈，原先高雄每日用水量為150萬噸，黃燈減壓供水後降低到139.5萬噸，節水約7%，因應橙燈將再節水3%，而全式151口抗旱水井中，其中34口共可提供每日8.9萬噸的水量，當中中油的19口井可供每日6萬噸水量，由中油、水公司、楠梓科技產業園區及仁大工業區使用，每日尚有2.9萬噸可供工業及民生次級用水使用，至於水公司請求市府支援的部分，加水桶將由水利局協助採購因應，水車支援的部分則由市府同酬調度。