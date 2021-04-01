宿敵毛嘉慶驚爆「罹患血癌」！王浩宇淚崩：對他早已沒恨

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王浩宇表示，自己在上廁所時點開毛嘉慶夫人的直播，「聽到他從到中壢罷免我就硬撐著身體，到後來虛弱到確診血癌的過程，我情緒複雜到崩潰大哭」，這也讓王浩宇直言「跟嘉慶哥以前都是在政論節目遇到，我們雖然不同黨派，但是遇到都還是會禮貌打招呼、聊天寒暄，我從來沒想到，有一天兩個人的關係會從點頭之交，到最後劍如此拔駑張」。
但王浩宇也提到在罷免時毛嘉慶和他的狀況，「罷免時，我真的很努力的維持服務處正常運作，但是他三不五時到服務處對面廣播、要我出來打球、拿漢堡什麼的，到最後直接衝進辦公室，確實嚴重影響了服務處運作，甚至讓我好幾個月不敢進去辦公室辦公，說沒有情緒是騙人的」，但最後王浩宇也說「但罷免後，我選擇原諒每一個曾經傷害我的人。我選擇原諒我曾經推薦過的邱仁德、曾經幫助過的唐平榮，也早就決定要原諒毛嘉慶跟每一個站在台上罷免我的議員同事們」。
王浩宇更直言「政治是一時的，做人是永遠的。面對曾經在對面那個咆哮、要我下台的敵人，想到他虛弱的躺在病床上，我情緒複雜到哭了出來，我對他早已沒有恨，只希望他早日康復，可以繼續有力氣跟我吵架。衷心期待，大家一起祝福他早日康復」，而毛嘉慶也在留言處回應「向你道歉，出院後誠心請你喝咖啡」，這也讓王浩宇大讚「這就是民主的可貴」，也期望毛嘉慶可以趕快好起來。（編輯：王柏文）