NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

宿敵毛嘉慶驚爆「罹患血癌」！王浩宇淚崩：對他早已沒恨

編輯中心/綜合報導

2021-04-01 11:27:20

▲宿敵毛嘉慶驚爆「罹患血癌」！王浩宇淚崩。（圖／翻攝自《毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術》臉書和王浩宇臉書）
▲宿敵毛嘉慶驚爆「罹患血癌」！王浩宇淚崩。（圖／翻攝自《毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術》臉書和王浩宇臉書）
前桃園市議員王浩宇今年初遭到罷免解職，其中一位對於罷免案出力最多的成員，就是國民黨文傳會前副主委、安定力量副執行長毛嘉慶，有著「挺韓大將」名聲的他，堪稱是王浩宇的宿敵。但昨（31）日王浩宇卻在臉書上PO文指出毛嘉慶「罹患血癌」，這讓王浩宇不捨落淚直言「對他早就已經沒有恨」，引發網友們討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
王浩宇表示，自己在上廁所時點開毛嘉慶夫人的直播，「聽到他從到中壢罷免我就硬撐著身體，到後來虛弱到確診血癌的過程，我情緒複雜到崩潰大哭」，這也讓王浩宇直言「跟嘉慶哥以前都是在政論節目遇到，我們雖然不同黨派，但是遇到都還是會禮貌打招呼、聊天寒暄，我從來沒想到，有一天兩個人的關係會從點頭之交，到最後劍如此拔駑張」。

但王浩宇也提到在罷免時毛嘉慶和他的狀況，「罷免時，我真的很努力的維持服務處正常運作，但是他三不五時到服務處對面廣播、要我出來打球、拿漢堡什麼的，到最後直接衝進辦公室，確實嚴重影響了服務處運作，甚至讓我好幾個月不敢進去辦公室辦公，說沒有情緒是騙人的」，但最後王浩宇也說「但罷免後，我選擇原諒每一個曾經傷害我的人。我選擇原諒我曾經推薦過的邱仁德、曾經幫助過的唐平榮，也早就決定要原諒毛嘉慶跟每一個站在台上罷免我的議員同事們」。

▲毛嘉慶也在留言處回應「向你道歉，出院後誠心請你喝咖啡」，這也讓王浩宇大讚「這就是民主的可貴」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
▲毛嘉慶也在留言處回應「向你道歉，出院後誠心請你喝咖啡」，這也讓王浩宇大讚「這就是民主的可貴」。（圖／翻攝自王浩宇臉書）
王浩宇更直言「政治是一時的，做人是永遠的。面對曾經在對面那個咆哮、要我下台的敵人，想到他虛弱的躺在病床上，我情緒複雜到哭了出來，我對他早已沒有恨，只希望他早日康復，可以繼續有力氣跟我吵架。衷心期待，大家一起祝福他早日康復」，而毛嘉慶也在留言處回應「向你道歉，出院後誠心請你喝咖啡」，這也讓王浩宇大讚「這就是民主的可貴」，也期望毛嘉慶可以趕快好起來。（編輯：王柏文）

關鍵字

NOW民調中心

本季男選手中誰是你心中的男神？

本季男選手中誰是你心中的男神？

繼續作答
你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

你認為哪位台灣藝人、網紅最不親中？

繼續作答
帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

帛琉旅遊泡泡4月1日正式啟動，你願意付多少團費參加旅遊團？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

有人勸連勝文選黨主席？你覺得他會出來選嗎？

不會
66.67%33.33%
2021-03-31-2021-04-06

北捷換新LOGO，你覺得新的好看還是舊的好看？

新的
舊的
31.6%68.4%
2021-03-26-2021-04-01
即時
推薦閱讀