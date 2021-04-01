高市首次旱災應變中心會議 陳其邁：今起減量、減壓供水
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-01 11:36:57
雖然高雄地區現在水情還是橙燈，因應缺水危機，高雄市長陳其邁仍超前佈署於今(1)日舉行抗旱會議並召開成立旱災應變中心第一次會議，高市府宣布自今天起用水大戶減量供水、一般民眾全日減壓供水，水公司將加強管線末端、高地用戶應變，並預先規劃259個加水站，並新增小港臨海工業區載水點，成立提升每日供水達5000噸。
高雄市政府、抗旱會議也是旱災應變中心第一次會議，由市長陳其邁親自主持，經濟部水利署南區水資源局、自來水公司等均出席開會討論水情一旦進入紅燈狀態之因應措施，全市除了9個偏遠行政區之外，均進入「供5停2」範圍，自來水公司規畫將設259個臨時加水站、出動至少45輛水車送水，在停止供水的2天內，分別由南化水庫、高屏溪、地下水和伏流水因應「供5」時使用。如果水情進入紅燈階段，高雄市政府將會請各里辦公室發送停水通知單給市民，讓各家戶提早儲水備用且節約用水。
同時，會中也宣布高雄市自今天開始減量供水，市府將進行幾項措施。第一、4月開始，高雄市將自來水全日減壓供水，第二、每月用水超過1千度非工業用水，需節水10%，工業用水需節水7%、游泳池洗車，三溫暖及其他不急需用者，需節水10%。
陳其邁表示，中長期規劃上，水源整備必須著眼都市發展的需求。除了在進行中的水利建設與再生水廠，市府也會與鄰近包括台南、屏東等縣市，協調合作，研究如何更有效率整合南部的水資源。
水利局也指出，因應今天起，高雄市民生用戶全日減壓供水，自來水公司將加強管線末端、高地用戶應變，包括鳳山、三民、左營、楠梓、鼓山、小港、岡山等區，將適時調整、改善供水，並預先規劃259個加水站、437個大型加水桶，以備不時之需。