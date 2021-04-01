中市表揚58位績優社工 彭懷真：感謝為弱勢撐起安全網
記者金武鳯/台中報導
2021-04-01 11:37:48
社工日前夕，臺中市政府社會局頒獎表揚58位績優社工。社會局長彭懷真肯定「感謝有你」，為弱勢織就綿密安全網，無私且專業奉獻。獲得終身成就獎的洪月華，現年70歲，人生大半歲月投入弱勢服務。她感謝努力被看見，也豪氣表示「將服務到最後一刻！」
今年表揚典禮以「走向社會，愛不止息」為主題，獎項包含執業安全、終身成就、特殊貢獻、薪火傳承、績優督導、新銳督導、績優社工、新銳社工等８項，除了表彰優秀社工和社福機構長期投入與貢獻，也希望藉此讓社工彼此交流與經驗傳承。不少獲獎者由親友陪伴分享愛與榮耀，會場交織歡樂與掌聲，溫馨喜氣。
獲得終身成就獎的洪月華，滿頭銀絲卻老當益壯，仍任職於台中市社會工作師公會。洪月華輔大社工組畢業後，即投入精障領域的社會服務，一晃近半世紀。她說，精障是弱勢中的弱勢，多年來，她全力扶持病友被家庭、社會接納，穩定立足職場。看到他們走出生命谷底，是她最大安慰。
洪月華淡泊名利，對於榮獲終生成就獎，她欣喜於「努力被看見」，卻不忘為年輕社工發聲。她笑說，社工是一門需要熱情的工作，但實質的鼓勵也很重要，希望為社工爭取調薪，以吸引更多年輕人投入。至於她不服老，神采奕奕表示「將服務到最後一刻」。
在眾多獲獎者中，任職陽光基金會中區中心的社工員張嘉金，榮獲新銳社工獎。4年間，他陸續服務上百個燒燙傷與顏損家庭，陪伴他們走過漫漫重建與治療的過程，甚至一同面對生死離別的議題。張嘉金感謝獲得肯定，也將繼續成為「隧道中的螢火蟲，為案家飛出一道曙光」。
社會局表示，社工日相關系列活動「社獵攝影徵選競賽」也從4月1日開始徵件，還有7支社工專業形象短片，之後將陸續於臺中市社會局粉絲專頁「社會有愛 溫暖臺中」上線，透過７位得獎者與機構的訪談，社會大眾更能了解，社會安定的基礎來自於這群社會工作者，與他們背後付出的專業能力與服務。