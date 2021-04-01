旗津海岸線保護工程開工 高市府打造旗津安全魅力觀光島
記者郭凱杰／高雄報導
2021-04-01 11:51:50
高雄市旗津海岸線常年遭受海浪侵蝕，為保護珍貴海岸資源，打造宜居、安全的居住環境，近年來積極推動海岸防護計畫，市長陳其邁也於今年向中央爭取1200萬辦理「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」並於3月開工。同時，水利局為防止休憩設施受損影響觀光產業，近年來在沿海陸續增設海工構造物，期望打造旗津成為更具安全魅力的觀光島。
水利署補助「旗津三路天聖宮海岸線保護工程」，在天聖宮受侵蝕較嚴重區域加強海岸防護措施，增設堤岸長度約200公尺，預期工程完工後，可避免海岸損害再擴大。此外，也辦理海域監測作業，目前監測結果，海岸已有一定沙灘寬度生成，後續將持續監測，若發現有受侵蝕疑慮，可及時做出因應對策。
水利局表示，旗津海岸為高雄重要光觀景點之一，市府在沿線規劃了踩風大道、彩虹教堂、貝殼館、露營區及越野單車練習場等設施，並設置單車步道貫穿整個海岸，展現海岸多元的觀光遊憩功能。但旗津海岸遭受海浪侵蝕嚴重，市府水利局為了防止休憩設施受損而影響觀光產業，近年來在沿海陸續增設海工構造物，期望打造旗津成為更具安全魅力的觀光島。