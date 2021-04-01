抵制北京冬奧？陳明通：還未定案、現在說太早
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-01 12:17:50｜2021-04-01 12:19:59
冬季奧運會明(2022)年2月將於北京舉行，因新疆人權問題，歐美國家及國際人權團體呼籲抵制北京冬奧，執政黨立委也呼籲抵制冬奧。國安局長陳明通今（1）日表示，政府還未做出決定，現在說還太早。
立法院外交及國防委員會今日邀請國安局、外交部、國防部、陸委會、海巡署、經濟部及農委會報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響專案報告」。
立委廖婉汝質詢時關切，中國攻台時機是否會落在2022年北京冬奧之後？國防部副部長張哲平表示，所有外界談論議題都會參考，納為建軍備戰評估，國軍戰訓準備從來都沒有停歇，隨時都有掌握台海周邊動態。
陳明通回應表示，從1949年以來北京要統一台灣的企圖沒有一天鬆懈，絕對不要低估北京的企圖，所以國安部門一定確保國人安全，要料敵從寬，讓敵人犯台付出最大代價，而不敢採取行動，而不是評估什麼時間會犯台。
至於目前傳出政府有意抵制2022年北京冬奧，陳明通表示，「政府還沒作成決策，現在說太早。」對於是否抵制新疆棉?陳明通表示，台灣社會長期為自由民主奮鬥，新疆的事當然看不下去，相信這是台灣主流民意，值得參考。