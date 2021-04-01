抵制北京冬奧？陳明通：還未定案、現在說太早

冬季奧運會明(2022)年2月將於北京舉行，因新疆人權問題，歐美國家及國際人權團體呼籲抵制北京冬奧，執政黨立委也呼籲抵制冬奧。國安局長陳明通今（1）日表示，政府還未做出決定，現在說還太早。

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立法院外交及國防委員會今日邀請國安局、外交部、國防部、陸委會、海巡署、經濟部及農委會報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響專案報告」。

立委廖婉汝質詢時關切