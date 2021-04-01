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批總統假博士未起訴　賀德芬：遺憾無法用司法查論文真假

記者胡宥心／台北報導

2021-04-01 11:58:03｜2021-04-01 12:24:59

台大名譽教授賀德芬控蔡英文論文造假遭提告，最後沒被起訴，今（1）日她開記者會表示失望，因為沒辦法透過司法程序驗證蔡英文論文真假（圖/記者胡宥心攝，2021.4.1）
▲台大名譽教授賀德芬控蔡英文論文造假遭提告，最後沒被起訴，今（1）日她開記者會表示失望，因為沒辦法透過司法程序驗證蔡英文論文真假（圖／記者胡宥心攝，2021.04.01）
總統蔡英文因「論文門」指控，去年狀告台大法律系名譽教授賀德芬、台大新聞所前所長彭文正與美國北卡大學經濟學系副教授林環牆3位教授妨害名譽案，最終僅彭文正被北檢起訴加重誹謗。今（1）日賀德芬在立法院開記者會，直指檢調用荒誕不經的理由未起訴自己，讓她無法透過司法程序調查蔡英文的論文真假。

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賀德芬說，她在2年前開記者會質疑蔡英文論文真假、有無通過口試，是基於公民對在上位者的質疑。尤其是自己看完林環牆報告後，覺得罪證確鑿。

「結果昨天彭文正打給我，說上天給了他很大禮物，我以為他在英國查論文案得到突破性發展，沒想到是被司法起訴！」賀德芬表示，最後只有彭文正被起訴，自己跟林環牆沒被起訴，讓她原本想透過司法調查去確認蔡英文論文真假的期待落空。

林環牆則透過影片，發表4點聲明。林說，整個論文門事件，第一、侵害了基本人權，學者對論文調查是受憲法保障言論自由，蔡英文控告他們，就是侵犯基本人權。

林環牆說，第二點是論文門調查，他們的證據很齊備，結論不含糊，「蔡英文沒在1984年取得倫敦政經學院博士學位，30年來蔡英文謊報學歷，進入大學教書、選舉。」第三、他主張是英國校方與台灣校方聯合包庇。

最後，林環牆說，他要呼籲台灣的國會議員、文官系統和司法檢調應該忠於職守，讓真相攤在陽光下。他也向彭文正打氣，會努力到最後一刻。

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